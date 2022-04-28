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    Пандемия еще не закончилась - глава Минздрава РК

    28 Апреля 2022, 12:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Ажар Гиният пояснила, что ведомство следит за эпидемиологической ситуацией, связанной с ростом заболевания коронавирусом в Китае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр здравоохранения РК Ажар Гиният ответила на вопрос, есть ли вероятность того, что коронавирус может полномасштабно вернуться в нашу страну.

    «Это зависит от появления новых мутаций, новых штаммов коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в Китае идет рост «омикрона», «стелс-омикрона». В сутки заболевают около 30 тысяч человек. Жесткие меры у них в стране принимаются. Мы также следим за этой ситуацией. Ежемесячно все положительные ПЦР-тесты смотрим на «омикрон» и подвиды «омикрона». Диагностика имеется. Мы за этим следим. Если войдет какой-то новый вид коронавирусной инфекции, то он может спровоцировать подъем заболевания или же коллективный иммунитет, который сегодня есть у нашего населения. В таком случае он пройдет как простудное заболевание», - пояснила министр, отвечая на вопросы журналистов после заседания Сената.

    Также Ажар Гиният заявила, что в Минздраве пока не могут точно сказать опасен ли новый вид штамма коронавируса. По ее словам, Всемирная организация здравоохранения полностью проводит мониторинг и исследование.

    «Глава ВОЗ говорит, что ситуация неоднозначная. За ней будут следить. Пандемия еще не закончилась», - подчеркнула А. Гиният.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Сенат Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Коронавирус в мире Ажар Гиният
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