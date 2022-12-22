Пандемия Covid-19: ВОЗ призывает КНР к сотрудничеству

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Всемирная организация здравоохранения призывает к более тесному сотрудничеству власти Китая в преддверие прогнозируемой новой волны заболеваемости Covid-19 в этой стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

По оценкам ВОЗ, около 800 миллионов жителей КНР могут заразиться коронавирусом в ближайшие месяцы.

При этом отмечается, что из страны поступает очень мало информации.

«ВОЗ очень обеспокоена ситуацией в Китае в связи с участившимися сообщениями о тяжелых заболеваниях. Для всесторонней оценки риска ситуации на местах нам необходимы более подробные данные о количестве госпитализаций, течении болезни и условиях помещения пациентов в отделения интенсивной терапии», - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Пекин недавно решил отказаться от политики нулевого ковида и ослабил меры по борьбе с этим заболеванием. Число инфицированных резко возросло, при том что десятки миллионов пожилых людей еще не прошли вакцинацию.

«Мы адаптируем наши меры по борьбе с COVID в условиях меняющейся ситуации, чтобы успешнее справляться со вспышками заболеваемости и регулировать социально-экономическое развитие. В настоящее время идет очередная бустерная вакцинация, лекарств и тестов в стране достаточно», - сообщила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Продажи жаропонижающих лекарств и средств от головной боли возросли по всей стране. Власти КНР наращивают мощности по производству ибупрофена и парацетамола, увеличивая поставки медикаментов в аптеки и медицинские центры.





Фото: STR/AFP



