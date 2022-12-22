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    Пандемия Covid-19: ВОЗ призывает КНР к сотрудничеству

    22 Декабря 2022, 12:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Всемирная организация здравоохранения призывает к более тесному сотрудничеству власти Китая в преддверие прогнозируемой новой волны заболеваемости Covid-19 в этой стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    По оценкам ВОЗ, около 800 миллионов жителей КНР могут заразиться коронавирусом в ближайшие месяцы.

    При этом отмечается, что из страны поступает очень мало информации.

    «ВОЗ очень обеспокоена ситуацией в Китае в связи с участившимися сообщениями о тяжелых заболеваниях. Для всесторонней оценки риска ситуации на местах нам необходимы более подробные данные о количестве госпитализаций, течении болезни и условиях помещения пациентов в отделения интенсивной терапии», - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

    Пекин недавно решил отказаться от политики нулевого ковида и ослабил меры по борьбе с этим заболеванием. Число инфицированных резко возросло, при том что десятки миллионов пожилых людей еще не прошли вакцинацию.

    «Мы адаптируем наши меры по борьбе с COVID в условиях меняющейся ситуации, чтобы успешнее справляться со вспышками заболеваемости и регулировать социально-экономическое развитие. В настоящее время идет очередная бустерная вакцинация, лекарств и тестов в стране достаточно», - сообщила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

    Продажи жаропонижающих лекарств и средств от головной боли возросли по всей стране. Власти КНР наращивают мощности по производству ибупрофена и парацетамола, увеличивая поставки медикаментов в аптеки и медицинские центры.


    Фото: STR/AFP
    Здравоохранение Китай Коронавирус в мире ВОЗ
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