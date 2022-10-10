Пандемия COVID-19 повлияла на показатели здоровья населения – Минздрав РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – От каких болезней чаще всего умирают в селах Казахстана, сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается здоровья сельского населения, то чаще всего страдают заболеваниями органов дыхания, из них 42,7%, пищеварительной – 9%, мочеполовой системы - 6,3%, болезни системы кровообращения – 5,4%, несчастные случаи, травмы и отравления – 4,6%. Онкологические заболевания составляют 1%», - сказала Ажар Гиният.

Было отмечено, что в селе, в целом по стране, в структуре показателя смертности преобладает смертность от болезней системы кровообращения, злокачественных новообразований, болезней органов дыхания и травм.

«Следует отметить, что пандемия коронавирусной инфекции повлияла на ключевые показатели здоровья населения в целом», - подчеркнула Ажар Гиният.



