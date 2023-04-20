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    Panasonic решил отозвать 1,6 млн сушилок для одежды из-за неисправности

    20 Апреля 2023, 18:42

    ТОКИО. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Японская корпорация Panasonic решила отозвать около 1,6 млн автоматических сушилок для одежды, произведенных с 2003 года, в связи с угрозой возгораний из-за неисправности оборудования. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте корпорации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «В Японии было подтверждено 11 случаев возгорания, вызванных нашей продукцией, еще один случай произошел на территории Гонконга», - говорится в заявлении Panasonic.

    Между тем корпорация отметила, что инциденты не привели к травмам или ожогам среди покупателей техники.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Япония Мировые новости
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