Panasonic решил отозвать 1,6 млн сушилок для одежды из-за неисправности

ТОКИО. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Японская корпорация Panasonic решила отозвать около 1,6 млн автоматических сушилок для одежды, произведенных с 2003 года, в связи с угрозой возгораний из-за неисправности оборудования. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте корпорации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«В Японии было подтверждено 11 случаев возгорания, вызванных нашей продукцией, еще один случай произошел на территории Гонконга», - говорится в заявлении Panasonic.

Между тем корпорация отметила, что инциденты не привели к травмам или ожогам среди покупателей техники.



