Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Памятный камень с портретом Абая установили в Каркаралинске

    9 Октября 2019, 18:58

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В преддверии 175-летнего юбилея великого поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы житель Каркаралинского района сделал подарок землякам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Манарбек Карим с сыном выгравировали портрет Абая на камне. Его установили возле исторического здания в Каркаралинске.

    Место было выбрано не случайно. Когда-то именно в этом доме гостил отец Абая Кунанбай. И сам Абай в детстве был здесь много раз. Во второй половине XIX века этот дом принадлежал татарскому купцу Халиолле Бекметову. Сейчас здесь расположен районный отдел культуры.

    Памятный камень с гравюрой Абая весит более 2,5 тонны, высотой - 350 см.

    «Камень мы спустили с горы Қорғантас, где когда-то происходило большое сражение с калмыками. На тракторе привезли его домой и начали работать. Помогал сын, он нарисовал эскиз. Затем мы выгравировали портрет Абая на камне. Всего на работу ушло 4 дня», - рассказал автор Манарбек Карим.

    Дом, возле которого теперь установлен памятный камень, подробно описан в романе Мухтара Ауэзова «Путь Абая».

    Напомним, 26 апреля 2019 года в ходе встречи с представителями интеллигенции города Семея в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область Президент отметил, что историческую дату – 175 лет со дня рождения Абая Кунанбайулы – необходимо отметить на достойном уровне.

    В ходе рабочей поездки в ВКО Касым-Жомарт Токаев посетил родину великого Абая - урочище Жидебай, отдав дань уважения гениальному мыслителю казахского народа.

    «Этому сакральному месту нужно придать высокий статус, сделать его популярным местом паломничества так же, как в России это сделали с родиной Пушкина, в Великобритании - Шекспира, в Германии - Гёте», - подчеркнул он.

    30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы».

    В рамках рабочей поездки в Семей 8 октября 2019 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин отметил, что Правительство возьмет на особый контроль исполнение плана по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы, охватывающего более 500 мероприятий на международном, республиканском и региональном уровнях.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Культура Рухани жаңғыру Абай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Поступивших продуктов для помощи достаточно - акимат области Абай
    Нельзя возложить тушение пожаров только на одно ведомство – Канат Ешмуханбетов
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    3 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане