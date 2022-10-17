Памятные подарки получили победители конкурса «Поздравь своего учителя»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Книги, компьютер, проектор, сертификат на фотосессию и другие памятные подарки получили победители конкурса «Поздравь своего учителя!», который был инициирован Министерством просвещения накануне профессионального праздника - Дня Учителя, передает МИА «Казинформ» на пресс-службу ведомства.

Ранее сообщалось, что определены победители конкурса. Ими стали учащиеся 4 класса Убаганской общеобразовательной школы Узункольского района Костанайской области, ученики 11 «Б» класса средней школы №4 города Талдыкорган, а также учащиеся 8 «А» класса средней школы №34 города Актобе.

Победители конкурса получили памятные подарки от Министерства просвещения. Учащиеся 4 класса Убаганской общеобразовательной школы Узункольского района Костанайской области, которые посредством ролика трогательно поздравили своих учителей с профессиональным праздником, получили книги, новый компьютер и проектор для учебного кабинета.

Ученики 11 «Б» класса средней школы №4 города Талдыкорган получили в подарок сертификат на фотосессию для выпускников и картину с пейзажем.

Учащимся 8 «А» класса средней школы №34 города Актобе были вручены художественные книги и средства на оснащение класса необходимой учебной техникой.



