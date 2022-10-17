Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Памятные подарки получили победители конкурса «Поздравь своего учителя»

    17 Октября 2022, 10:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Книги, компьютер, проектор, сертификат на фотосессию и другие памятные подарки получили победители конкурса «Поздравь своего учителя!», который был инициирован Министерством просвещения накануне профессионального праздника - Дня Учителя, передает МИА «Казинформ» на пресс-службу ведомства.

    Ранее сообщалось, что определены победители конкурса. Ими стали учащиеся 4 класса Убаганской общеобразовательной школы Узункольского района Костанайской области, ученики 11 «Б» класса средней школы №4 города Талдыкорган, а также учащиеся 8 «А» класса средней школы №34 города Актобе.

    Победители конкурса получили памятные подарки от Министерства просвещения. Учащиеся 4 класса Убаганской общеобразовательной школы Узункольского района Костанайской области, которые посредством ролика трогательно поздравили своих учителей с профессиональным праздником, получили книги, новый компьютер и проектор для учебного кабинета.

    Ученики 11 «Б» класса средней школы №4 города Талдыкорган получили в подарок сертификат на фотосессию для выпускников и картину с пейзажем.

    Учащимся 8 «А» класса средней школы №34 города Актобе были вручены художественные книги и средства на оснащение класса необходимой учебной техникой.
    Образование
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пять стран пригласили казахстанских педагогов по робототехнике тренировать их национальные команды
    Стартовал прием документов для поступления в докторантуру
    Отключение света в студенческих общежитиях Алматы прокомментировали в Миннауки
    Планшеты будут дополнением, а не заменой учебников - Минпросвещения РК
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров