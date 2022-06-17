Памятные мероприятия в честь Абулхаир-хана и Бопай-ханым прошли в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Айтекебийском районе Актюбинской области на мемориальном комплексе «Хан моласы» прошли памятные мероприятия в честь Абулхаир-хана и его жены Бопай-ханым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В памятном асе (поминальный обед) приняли участие государственные и общественные деятели, ученые, меценаты из городов Нур-Султан, Алматы, Актобе, Атырауской, Мангистауской, Костанайской областей. Среди них общественные деятели Умирзак Озганбаев, Жаугашты Набиев, потомок Абулхаир-хана генерал-майора Айткали Исенгулов, религиозный деятель Серикбай Ораз, деятель культуры Сергей Азимов и другие.

Организаторы отметили, что подобные мероприятия имеют огромное значение в укреплении национального самосознания.

«Роль и значение Абулхаир-хана в казахской истории неоценимы. Великий полководец смог в трудные времена объединить три жуза, дать отпор врагу, сохранить земли. Ради будущего страны важно воспитывать нашу молодtжь в духе патриотизма на примере таких великих казахских деятелей. как Абулхаир-хан. Наш долг - помнить о подвигах предков и чтить память о них», - сказал аким Актюбинской области Ондасын Уразалин.

Мемориальный комплекс «Хан моласы» находится в Айтекебийском районе Актюбинской области в 4-х километрах к западу от места слияния рек Улкейек и Кабырга. Объект вошел в список проекта «Сакральная география Казахстана» и является памятником республиканского значения.

Изначально «Хан моласы» было большим казахским кладбищем, возникшем вокруг могилы Абулхаир-хана, который погиб в 1748 году в неравном бою с султаном Среднего жуза Бараком. После многочисленных исследований археологов среди множества захоронений была найдена могила хана Младшего жуза, доказано сходство останков ДНК хана с его ныне живущими потомками.

В 2015 году на некрополе «Хан моласы» был воздвигнут белоснежный мемориальный комплекс. В 2021 году здесь были проведены работы по благоустройству территории и установлению ограждения вокруг некрополя.



