Памятные конверты в честь Ахмета Байтурсынова и Розы Баглановой выпустили в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В столице КНР состоялась презентация памятных конвертов, посвященным двум юбилейным датам - 150-летию со дня рождения Ахмета Байтурсынова и 100-летию Розы Баглановой, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На одном из конвертов изображен выдающийся просветитель и общественный деятель Ахмет Байтурсынов, на другом – легендарная певица Роза Багланова.

Для представителей молодого поколения была организована лекция, в ходе которой им рассказали о жизни и творчестве ученого-реформатора, основоположника казахской лингвистики и литературоведения Ахмета Байтурсынова.

В продолжение мероприятия состоялась концертная программа. Особенно гостям и молодым зрителям понравился танец «Аққу».