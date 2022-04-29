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    Памятные конверты в честь Ахмета Байтурсынова и Розы Баглановой выпустили в Пекине

    29 Апреля 2022, 17:40

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В столице КНР состоялась презентация памятных конвертов, посвященным двум юбилейным датам - 150-летию со дня рождения Ахмета Байтурсынова и 100-летию Розы Баглановой, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    На одном из конвертов изображен выдающийся просветитель и общественный деятель Ахмет Байтурсынов, на другом – легендарная певица Роза Багланова.

    Для представителей молодого поколения была организована лекция, в ходе которой им рассказали о жизни и творчестве ученого-реформатора, основоположника казахской лингвистики и литературоведения Ахмета Байтурсынова.

    В продолжение мероприятия состоялась концертная программа. Особенно гостям и молодым зрителям понравился танец «Аққу».

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Культура Юбилей Китай Сотрудничество Мировые новости 150-летие Ахмета Байтурсынова
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