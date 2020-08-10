Памятную доску в честь Абая переустановили в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня, по случаю празднования 175-летия Абая на улице имени Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе азербайджанской столицы состоялась памятная акция по переустановке мемориальной доски, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В своем выступлении посол Казахстана С. Абдыкаримов выразил признательность руководству Азербайджана за присвоение имени Абая Кунанбаева одной из улиц города Баку, творческое наследие которого является духовным богатством казахского народа, имеющим непреходящее значение для будущих поколений. Он также отметил, что старт юбилейному году дан Президентом Касым-Жомартом Токаевым его статьей «Абай и Казахстан в ХХI веке», а также соответствующим указом по празднованию 175-летнего юбилея великого казахского поэта и просветителя на международном и национальном уровне.

Он рассказал о содержании нравственной формулы Абая «Адам бол!», призывах к гуманности, трудолюбию, просвещению.

«Обращаясь к произведениям Абая, мы видим, что он всегда радел за развитие и процветание нации. Он искренне желал, чтобы казахский народ неустанно учился и развивался. «Не постигнув наук, не хвались» – наставлял он, говоря о необходимости получения знаний для достижения высот. Словами «Мы не стремимся овладеть знаниями в целях наживы» он подчеркивал, что основу благополучия страны составляют образованные граждане. Именно в таком контексте следует понимать его изречение: «Не думай о выгоде, думай о чести, стремись знать, как можно больше». Абай призывал казахов отдавать своих детей в школы. И степь отзывалась на его призыв. Нашлись меценаты, открылись школы в Баянауле, Семиречье. Лучшие из учеников продолжали обучение в Москве и Санкт-Петербурге и получили блестящее образование. Его ученики были в партии «Алаш», которая боролась за права казахского населения на землю, самоуправление, сохранение языка, национальной культуры и традиций», - отметил посол.

«Сегодня весь тюркский мир отмечает юбилей великого сына казахского народа, выдающегося деятеля всего тюркского мира, поэта, просветителя, композитора, общественного деятеля Абая Кунанбаева. Его личность, то огромнейшее наследие, которое он нам оставил, те произведения, через которые прошли многие поколения Казахстана, оказали неоценимый вклад и в национальное самосознание казахского народа, а также большое влияние и на народы тюркского мира. Сегодня с большим энтузиазмом приветствую это начинание и открытие памятной доски Абаю Кунанбаеву. Это олицетворение дружбы казахского и азербайджанского народа», - сказала президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Г. Эфендиева.

«Каждый народ имеет духовные и нравственные опоры. Одной из таких фундаментальных опор в сознании казахского народа является творческое наследие Абая Кунанбаева, его тонкая философия и мировоззрение, его особый взгляд на жизнь. Сегодня это имя известно не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Наследие Абая - бесценное сокровище. Как Низами для Азербайджана, Пушкин для России, Шекспир для Англии, Абай олицетворяет Казахстан. Поэтому мы очень горды̀ тем, что улица, которая носит имя Абая Кунанбаева, находится в нашем районе, который является вторым по численности (400 тысяч человек) города Баку. Для нас честь, что сегодня здесь открывается мемориальная доска̀ этому великому человеку. Подрастающее поколение, видя этот символ почёта и уважения выдающемуся Абаю, будет свидетелем дружеских и братских отношений двух стран»,- сказала замглавы исполнительной власти Бинагадинского района города Баку Айгюн Алиева.

В честь дня рождения Абая в качестве скромного дара казахстанские дипломаты на личные средства установили возле мемориальной доски скамейки для отдыха жителей Баку. Акция завершилась прослушиванием музыкального произведения на стихи и музыку Абая «Желсіз түнде жарық ай».

Участие в мероприятии приняли представители азербайджанской творческой интеллигенции, абаеведы и писатели, Минкультуры АР, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств А. Мамаюсупов, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Г. Эфендиева, администрации Бинагадинского района, общества дружбы «Азербайджан-Казахстан» и казахской диаспоры.

Напомним, что в 2010 году одна из улиц Бинагадинского района города Баку была названа в честь Абая Кунанбаева. Мемориальная доска была переустановлена в связи с ведущимися на ее прежнем месте строительными работами и планируемым сносом здания.

30 января 2020 года в Бакинском государственном университете при содействии Международной тюркской академии состоялось открытие Года Абая в Азербайджане с концертной программой, в которой приняли участие представители из Казахстана, Азербайджана, Турции, Кыргызстана, главы международных тюркских организаций.

Первая книга об Абае, автором которой является М. Ауэзов, переведена на азербайджанский язык в 1954 году. Переводы произведений Абая на азербайджанский язык в разное время осуществили Фируза Агаева, Фатима Дурсунова, Рамиз Аскеров, Аида Эйвазова, Нариман Абдулрахманлы.