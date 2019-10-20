Памятники Мурату Монкеулы и Табылды Досымову установили в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В поселке Индербор Индерского района Атырауской области установили памятники известному акыну, жырау, айтыскеру Мурату Монкеулы и первому казахскому барду, поэту Табылды Досымову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автор работы статуи Мурата Монкеулы – член Союза художников Казахстана Куттыбек Жакып. Высота памятника, отлитого из бронзы, составляет 7 метров. В народе Мурат Монкеулы известен как борец за независимость, мечтавший видеть Казахстан свободным, поэт высокого духа. В своих произведениях он использовал приемы и традиции стихосложения, которые передавались из поколения в поколение на протяжении многих веков.

В этот же день состоялось открытие второго памятника - первому казахскому барду, поэту Табылды Досымову. В церемонии приняли участие современники акына и общественные деятели. Высота памятника, отлитого из бронзы - 2 метра 60 см. Высота архитектурной композиции в виде стойки из гранитного камня составляет около 4,5 метра, на ней выгравированы стихи. Автор проекта - член Союза художников Казахстана Бакытбек Мухаметжанов.

«Табылды является великим сыном своего народа. Он был легендарной личностью, с сильным характером. Табылды Досымов написал множество песен на стихи разных поэтов. Собственных песен у него тоже было немало. «Сәйгүлік», «Биіктік», «Ұнатамын мен сені», «Өмірзая», «Мен қазақпын» - все эти песни полюбились народу», - сказал поэт, современник Табылды Досымова Светкали Нуржан.

Мурат Монкеулы и Табылды Досымов похоронены в Индерском районе.