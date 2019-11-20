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    Памятники Абаю и Естаю Беркимбаеву появятся в следующем году в Павлодаре

    20 Ноября 2019, 10:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как рассказала руководитель отдела культуры и развития языков Павлодара Самал Бегалинова, заявки на участие подали не только известные скульпторы Павлодара, но и Нур-Султана, Алматы, Караганды, Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на рavlodarnews.kz.

    «В 2020 году к 175-летию Абая в областном центре появится памятник просветителю, мыслителю, общественному деятелю, - сообщила Самал Бегалинова. – Восемь участников представили 11 эскизов, из которых отобраны три работы. Памятник появится на пересечении улиц Абая и Кривенко».

    Кроме того, будет приведена в порядок улица, носящая имя просветителя.

    Еще один памятник планируется воздвигнуть в городском парке отдыха. Он будет посвящен акыну, певцу, композитору Естаю Беркимбаеву. Скульпторы подали девять макетов будущего монумента.

    По информации Самал Бегалиновой, планируется, что изготовлены памятники будут за счет внебюджетных средств.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Павлодарская область История Казахстана Память Абай
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