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    Памятник жертвам голода установили в Караганде

    31 Мая 2022, 16:40

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Памятник жертвам голода 30-х годов прошлого столетия установили на территории карагандинского этнопарка имени 10-летия Независимости Казахстана, рядом с мечетью «Әнет баба». Он выполнен в форме переплетённых фигур мужчины и женщины, которые создают образ закрытого казана, олицетворяющего голод. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Автор скульптуры – Жармухамбет Тилеген, проживающий сейчас в Германии. Мастер специально приехал для создания памятника на историческую родину и пробыл здесь полгода.

    «Идея установки памятника жертвам голода 30-х годов прошлого столетия принадлежит казахам, проживающим в разных частях Европы. В Германии у нас есть своё общество «Наурыз тобы». Всех нас объединяет общая история, душевная боль, которую нельзя ничем заглушить. В те годы погибло больше 3 млн казахов, наши предки пережили страшные дни. Поэтому мы решили установить памятник, который бы напоминал нам об ашаршылык, чтобы подрастающее поколение знало об этом. Я сделал несколько эскизов, и мы выбрали этот. Над памятником трудился около полугода», – говорит Жармухамбет Тилеген.

    Скульптор признался, что репрессии прошлого столетия не обошли стороной и его семью. Его отец всю жизнь скитался по разным странам. Ему приходилось жить на чужбине, чтобы не быть расстрелянным, поэтому о печальных страницах истории прошлого века автор знает не понаслышке.

    «Я постарался передать в скульптуре все те эмоции, которые испытываешь, когда вспоминаешь то время. Скульптура выполнена из гранита, постамент также облицован гранитом. Высота составляет 1,2 метра», – рассказал автор.

    Место для памятника выбрано неслучайно. Ежедневно в мечети проводится служба, имамы читают молитвы. И организаторы хотят, чтобы прихожане тоже молились за души предков, погибших от голода.

    «Никто из нас не вечен. Мы, наверное, то поколение, которое связывает молодёжь с прошлым. Кто, если не мы, расскажет им о трагических событиях прошлого? Этот памятник должен напоминать нам о страшных днях, чтобы мы ценили наше мирное небо и жизнь», – отметил представитель казахской диаспоры в Европе Серик Турсын.

    Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

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