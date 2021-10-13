Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Памятник воину-гвардейцу отреставрировали в Жезказгане

    13 Октября 2021, 04:37

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Жезказгане после реставрации открыли памятник воину-гвардейцу. Один из старейших монументов вновь украшает городской сквер на улице Пушкина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Памятник был установлен в 1956 году. Его авторы – художники Л. Пак и Н. Андреев и архитектор К. Турлыбаев. Монумент нуждался в серьезной реставрации, так как из-за погодных условий изрядно обветшал.

    Скульптурную композицию отреставрировали с использованием гипса и бетона, обновили памятную надпись: «Никто не забыт, ничто не забыто» на казахском и русском языках. Облицовка постамента и пьедестала памятника выполнена из гранита и мрамора.

    Кроме того, была облагорожена прилегающая к памятнику территория. Площадь также выложена гранитом и мрамором, по обе стороны от скульптурной композиции построены сухие фонтаны с подсветкой. В самом сквере заменены урны и скамейки, отремонтированы вазоны под цветы, восстановлены уличные светильники.

    «Архитектурный облик каждого города отражает его культурный уровень, а также рассказывает о его истории. Одним из таких исторически значимых объектов нашего города является памятник воину-гвардейцу, названный в народе «Неизвестный солдат». Памятник посвящен жезказганским воинам, пропавшим без вести на полях сражений в годы ВОВ. Это дань памяти героям-фронтовикам, погибшим в жестокой войне за сегодняшнюю мирную жизнь, поклонение их подвигу. Помнить о войне и героизме необходимо всему человечеству, чтобы противостоять жестокости», – сказал аким Жезказгана Кайрат Абсаттаров.

    В церемонии открытия памятника участвовали представители городской администрации, Совета ветеранов, жители Жезказгана.

    «Ветеранов фронта и тыла осталось немного, и мы рады, что в городе бережно сохраняется память о павших героях – наших соотечественниках. Мы искренне благодарны всем, кто участвовал в обновлении памятника погибшим воинам. Нам важно, что среди нас много людей, неравнодушных к подвигам солдат», – отметил председатель городского Совета ветеранов Мурат Казамбаев.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Культура История Казахстана Память
    Новости по теме
    Новости по теме
    Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге