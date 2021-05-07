Памятник воинам-казахстанцам 314-й стрелковой дивизии установили в Ленинградской области РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.КАЗИНФОРМ - Генеральный консул Казахстана в Санкт-Петербурге Бауыржан Досманбетов принял участие в торжественной церемонии открытия памятника воинам 314-й стрелковой дивизии, сформированной в нашей стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

Мероприятие прошло на Аллее Славы мемориального комплекса г. Лодейное Поле Ленинградской области Российской Федерации. У подножия памятника поисковики из поискового движения «Майдан жолы» заложили металлическую капсулу с горстью казахстанской земли.





Церемония была приурочена к 80-летию 314-й стрелковой дивизии, сформированной в 1941 г. в г. Петропавловске. Более 70% её первоначального состава были жителями Северо-Казахстанской области. В составе дивизии было 777 человек начальствующего состава, 1 543 человек младшего начальствующего состава и 8 611 рядовых.

Дивизия принимала участие в основных оборонительных и наступательных операциях Красной Армии в составе Ленинградского, Волховского и 1-го Украинского фронтов. За годы Великой Отечественной войны орденами награждены 3 832, а боевыми медалями 4 694 воина дивизии.

Во время открытия памятника состоялась передача останков красноармейца Ембергена Асаинова, призванного из Кзыл-Ординской области. Останки солдата были найдены российским поисковым отрядом «ОПОРА» в Кировском районе Ленинградской области. Останки бойца будут переданы внуку героя, проживающему в г. Байконур, для захоронения с соответствующими воинскими почестями, сообщается на официальном сайте МИД РК.







