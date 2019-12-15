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    Памятник «Үш арыс» открыли в столице

    15 Декабря 2019, 00:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Независимости в столице открыли памятник, посвященный 125-летию выдающихся писателей Сакена Сейфуллина, Беимбета Майлина, Ильяса Жансугурова и здание «Дома писателей». Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Это своего рода историческое событие. Первый Президент - Елбасы Нурсултан Абишевич чтит и поддерживает историю народа и говорит о том, что молодое поколение должно знать нашу историю. Во исполнение поручения Президента Касым-Жомарта Кемелевича к 125-летию выдающихся писателей Сакена Сейфуллина, Беимбета Майлина, Ильяса Жансугурова на аллее писателей открыли памятник «Үш арыс». Они писали о нашем народе, о Великой казахской степи. Знали бы мы историю народа в те времена, если ли бы не они? Мы должны чтить память наших писателей и донести до следующих поколений. В следующем году мы отмечаем 175-летие поэта, мыслителя Абая. Летом на улице Абая открыли аллею писателей, где сейчас расположили памятник «Үш арыс». Планируем увеличить территорию аллеи. Также улицы назвали в честь Абиша Кекильбаева, Фаризы Онгарсыновой», - сказал Алтай Кульгинов.

    По информации акимата, родные и близкие писателей отметили важность открытия памятника. «Это не просто дань уважения нашим предкам, но и дань всей казахской литературе, всем писателям нашей страны», - подчеркнули они.

    Во время встречи с акимом столицы Алтаем Кульгинова представители творческой интеллигенции попросили объединить всех писателей в одном месте.

    Так, в новом здании «Дома писателей» есть своя библиотека, в которой собраны сборники выдающихся акынов и мыслителей. Председатель Союза писателей Улыкбек Есдаулетов отметил, что здание объединяет всех писателей столицы в одном месте и стало местом творчества. «Помимо писательства, будем заниматься качественным переводом на казахский язык произведений с иностранных языков», - сказал Улыкбек Есдаулетов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана История Казахстана Акимат Память
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