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    Памятник соледобытчикам восстановили в Павлодаре

    25 Января 2022, 11:46

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре привели в порядок сбитый памятник соледобытчикам. В городе принял прежний вид объект, в который больше двух недель назад на легковушке въехал 46-летний мужчина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Работы по восстановлению памятника соледобытчикам завершены», - написал на своей странице в Insagram заместитель акима города Павлодара Хасар Хабылбеков.

    Его слова подкреплены фотографией обновлённого памятника соледобытчикам Павлодарского Прииртышья, расположенного на речном вокзале областного центра, со свежей новой плиткой и заново закреплённой плитой с памятной надписью.

    Заместитель акима города Павлодара Светлана Гладышева подтвердила эту информацию.

    Напомним, 7 января 46-летний водитель на «Мерседесе» наехал на каменный памятник. Водитель тогда был доставлен в больницу, а машина водворена на штрафную стоянку. В отношении водителя возбудили административное производство. Сразу после ДТП аким Павлодара Асаин Байханов выразил своё возмущение порчей памятника на своей странице в Insagram.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ДТП Акимат Память
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