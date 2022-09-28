Памятник Шерхану Муртазе появится в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Памятник корифею казахской литературы Шерхану Муртазе устанавливают в Таразе. С такой инициативой в год 90-летия писателя, уроженца Жамбылской области, выступили аксакалы региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Шерхан Муртаза - уроженец Жуалынского района Жамбылской области, советский и казахский писатель, общественный и политический деятель. Народный писатель Казахстана, заслуженный деятель культуры Казахской ССР. Лауреат Государственный премии Казахской ССР. 28 сентября ему исполнилось бы 90 лет.

На родине писателя к этому человеку всегда было особо теплое отношение. В Жамбылской области в этом году отмечают ряд юбилеев выдающихся исторических и творческих деятелей, в числе которых и Шерхан Муртаза. В течение всего года запланированы различные мероприятия, посвященные 90-летию выдающегося деятеля казахской литературы.

В апреле этого года на заседании в таразском центре «Руханият және тарихтану» имени Шерхана Муртазы жамбылские аксакалы озвучили идею горожан установить памятник писателю. Эту инициативу финансово поддержал аккумулирующий средства спонсоров общественный фонд «Көне Тараз». В мае по поручению акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова был объявлен конкурс на лучшее скульптурное изображение писателя.

По словам председателя фонда «Көне Тараз» Муратбека Азимова, в комиссию по отбору и утверждению проекта памятника вошли 20 человек, в числе которых казахстанские деятели культуры, ветераны, представители творческой интеллигенции, некогда лично знакомые с Шерага.

«На конкурс были представлены проекты от 17 претендентов, некоторые скульпторы предложили по нескольку вариантов памятника. Члены комиссии практически единогласно проголосовали за работу 34-летнего алматинского скульптора Айдоса Буркитбаева, автора памятников аль-Фараби, Шамши Калдаякову, Дине Нурпеисовой. Проект, признанный победителем, был представлен в Государственную комиссию по памятникам и монументам, сооружаемым в Республике Казахстан», - сообщил президент общественного фонда «Көне Тараз».

Для создания скульптурного изображения корифея казахской литературы Айдос Буркитбаев перечитал его произведения, биографию, воспоминания о нем, изучил его портретные изображения и фотоснимки, на которых он запечатлен, уточнил Муратбек Азимов.

Выбор места для установки памятника проходил сложно. Учитывалось как общественное мнение, озвученное горожанами в социальных сетях, так и мнение специалистов. Для этого была создана специальная комиссия по выбору места для установки памятника Шерхану Муртазе.

В ходе опроса жители Тараза назвали 14 вариантов установки памятника писателю в Таразе. В июне на совместном заседании специальной комиссии и архитекторов были рассмотрены эти предложения.

«По итогам обсуждения определили три локации, - отметил спикер. - Это место на территории историко-культурного комплекса «Көне Тараз», прямо перед зданием центра «Руханият» имени Шерхана Муртазы. Второй вариант - на Аллее Молодежи и третий вариант - перед зданием Международного Таразского инновационного института по проспекту Жамбыла. Долго не могли определиться, но все-таки путем голосования выбрали место перед главным корпусом и общежитием МТИИ».

Спикер отметил, что в Международном Таразском инновационном институте с 2009 года работает научно-исследовательский центр «Шерхантану», и этот вуз внес немалый вклад в изучение наследия писателя. Здание, перед которым устанавливают памятник, не так давно обновлено, полностью реконструировано, и сейчас это современный, красивый институтский корпус с благоустроенным сквером. Все финансовые расходы и организацию по установке памятника взял на себя вуз.

Управление архитектуры и градостроительства акимата Жамбылской области разработало эскизные проекты. Бронзовый памятник имеет высоту 7,7 метра, он установлен на 4-метровый гранитный постамент. Открытие памятника Шерхану Муртазе планируется в День города 8 октября.