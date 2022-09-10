Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Памятник Сагадату Нурмагамбетову открыли в Восточно-Казахстанской области

    10 Сентября 2022, 15:19

    УСТЬ-ККАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Cквер и монумент в память Халык Каhарманы №1, первого министра обороны независимого Казахстана генерала армии Сагадата Нурмагамбетова появились в Усть-Каменогорске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

    В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, заместитель министра обороны генерал-лейтенант Руслан Шпекбаев, военнослужащие Усть-Каменогорского гарнизона, ветераны Вооруженных сил, представители общественности, а также внучка героя Лира Нурмагамбетова.

    «Великая степь всегда славилась достойными сыновьями, которые во все времена надежно обеспечивают безопасность, проявляют стойкость духа, отвагу и настоящий патриотизм. На примере таких героев, как Сагадат Кожахметович Нурмагамбетов, должна расти наша молодежь. Поэтому для нас так ценна связь поколений», – сказал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Руслан Шпекбаев.


    В годы Великой Отечественной войны Сагадат Нурмагамбетов участвовал в освобождении Краснодарского края, Украины, Молдавии, Западной Белоруссии и Польши. За образцовое выполнение боевых заданий командования во время прорыва укрепленной обороны противника на территории Польши, проявленные при этом отвагу и героизм ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

    «На заре независимости Сагадат Нурмагамбетов заложил фундамент обороноспособности молодого государства. В тот период, когда у страны не было армии как таковой, благодаря огромному авторитету и высоким профессиональным качествам, ему удалось сохранить командный состав, техническую базу, сформировать структуру Вооруженных сил, поднять патриотический дух военнослужащих», – подчеркнул заслуги героя аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

    Это событие – дань памяти человеку, являющемуся примером мужества и беззаветной преданности Родине. Сагадат Кожахметович Нурмагамбетов проявил себя как талантливый государственный деятель и военачальник, внесший неоценимый вклад в становление и развитие Вооруженных сил.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Восточно-Казахстанская область История Казахстана Армия Память Минобороны РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    3 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Как прошел Национальный курултай в Туркестане