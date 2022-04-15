Памятник Розе Баглановой установили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялось открытие памятника народной артистке СССР Розе Баглановой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие прошло в рамках празднования 100-летия выдающейся оперной и эстрадной певицы Розы Баглановой.

Бронзовый памятник высотой 4,8 м. установлен в Медеуском районе перед зданием Казахской государственной филармонии имени Жамбыла, в стенах которой Роза Багланова выступала с 1949 по 1960 годы. Авторами памятника из бронзы и гранита стали скульпторы Газиз Ешкенов, Айдар Жамхан и Улагат Акжолтай.

На торжественном открытии памятника присутствовали аким Алматы Ерболат Досаев и представители интеллигенции.

«Сегодня - уникальный день для всех нас. Ведь именно в этот день мы открываем памятник великой личности нашего народа Розе Баглановой, чья жизнь и искусство стали единым целым! В этом году исполняется 100 лет со дня её рождения. Несколько поколений нашей страны росли на её песнях. Она воспитала сотни молодых талантов и основала казахскую вокальную школу», - сказал аким Алматы Ерболат Досаев.