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    Памятник Розе Баглановой установили в Алматы

    15 Апреля 2022, 17:46

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялось открытие памятника народной артистке СССР Розе Баглановой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие прошло в рамках празднования 100-летия выдающейся оперной и эстрадной певицы Розы Баглановой.

    Бронзовый памятник высотой 4,8 м. установлен в Медеуском районе перед зданием Казахской государственной филармонии имени Жамбыла, в стенах которой Роза Багланова выступала с 1949 по 1960 годы. Авторами памятника из бронзы и гранита стали скульпторы Газиз Ешкенов, Айдар Жамхан и Улагат Акжолтай.

    На торжественном открытии памятника присутствовали аким Алматы Ерболат Досаев и представители интеллигенции.

    «Сегодня - уникальный день для всех нас. Ведь именно в этот день мы открываем памятник великой личности нашего народа Розе Баглановой, чья жизнь и искусство стали единым целым! В этом году исполняется 100 лет со дня её рождения. Несколько поколений нашей страны росли на её песнях. Она воспитала сотни молодых талантов и основала казахскую вокальную школу», - сказал аким Алматы Ерболат Досаев.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Память
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