Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Памятник Розе Баглановой установили в Алматы

Автор:  
Гульзат Сахова
15 Апреля 2022, 17:46
Памятник Розе Баглановой установили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялось открытие памятника народной артистке СССР Розе Баглановой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие прошло в рамках празднования 100-летия выдающейся оперной и эстрадной певицы Розы Баглановой.

Бронзовый памятник высотой 4,8 м. установлен в Медеуском районе перед зданием Казахской государственной филармонии имени Жамбыла, в стенах которой Роза Багланова выступала с 1949 по 1960 годы. Авторами памятника из бронзы и гранита стали скульпторы Газиз Ешкенов, Айдар Жамхан и Улагат Акжолтай.

На торжественном открытии памятника присутствовали аким Алматы Ерболат Досаев и представители интеллигенции.

«Сегодня - уникальный день для всех нас. Ведь именно в этот день мы открываем памятник великой личности нашего народа Розе Баглановой, чья жизнь и искусство стали единым целым! В этом году исполняется 100 лет со дня её рождения. Несколько поколений нашей страны росли на её песнях. Она воспитала сотни молодых талантов и основала казахскую вокальную школу», - сказал аким Алматы Ерболат Досаев.

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo



Алматы   Память  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных