Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Костанайская область

    Памятник погибшим полицейским установили в Костанайской области

    19 Сентября 2019, 18:48

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Алтынсаринском районе Костанайской области открыли памятник полицейским, погибшим при исполнении служебного долга, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    На открытии присутствовали ветераны органов внутренних дел, юные помощники полиции, личный состав отдела полиции.

    Заместитель акима Алтынсаринского района Ержан Самидосов отметил, что сегодня в районе важное событие - открыт памятник погибшим полицейским. Теперь здесь будут проходить все мероприятия к знаменательным датам: Дню полиции, принятию присяги молодыми сотрудниками.

    Заместитель начальника ДП Костанайской области Ардак Ынтыкбаев отметил, что за годы независимости погибли 42 полицейских Костанайской области, 11 - при задержании особо опасных преступников.

    «Сегодняшнее мероприятие - это дань памяти тем, кто в мирное время отдал свою жизнь ради спокойствия и безопасности граждан. Они всегда будут примером для молодого поколения», - сказал он.

    Председатель совета ветеранов ДП Костанайской области Амангельды Умербаев, обращаясь к личному составу, сказал о необходимости преданного служения Родине и соблюдения присяги и долга.

    К памятнику возложены цветы, погибших вспомнили поимённо, их память почтили минутой молчания.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Память МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге