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    Памятник погибшему пожарному Халық қаһарманы Мейржану Айманову установили в Таразе

    30 Августа 2023, 02:11

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Память погибшего в 2021 году во время трагических событий в Байзакзском районе пожарного-спасателя Мейржана Айманова, удостоенного посмертно звания Халық қаһарманы, почтили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В парке Победы имени Бауыржана Момышулы состоялась торжественная церемония открытия памятника-бюста Халық қаһарманы Мейржану Айманову.

    В мероприятии приняли участие депутат Сената Парламента РК Бекболат Орынбеков, аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, родители и близкие героя, ветераны и сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области.

    Состоялась церемония открытия бюста и возложение венков к памятнику народному герою. К собравшимся обратились мать погибшего Айткуль Айманова и сенатор Бекболат Орынбеков.

    «Память о людях, погибших при исполнении служебных обязанностей и остававшихся до конца верными своей профессии, навсегда останется в памяти страны, - сказал глава региона. - Мы не ошибемся, если назовем пожарных-спасателей героями мирного времени, готовых оказать помощь стране в любой момент, рисковать своей жизнью ради чужого благополучия. Важно ставить этих героев в пример следующим поколениям, рассказывать об их подвигах. Смотря на памятники героям, молодое поколение будет считать их образцом для подражания».

    По информации пресс-службы акима Жамбылской области, в 2022 году был открыт памятник сотрудникам органов гражданской защиты, погибшим при исполнении служебных обязанностей. В целях увековечивания имени Мейржана Айманова планируется создать мурал на здании 15 микрорайона областного центра, а также присвоить имя образовательному учреждению и улице города Тараза.

    Напомним, в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 17 человек.

    Среди погибших - сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, прокуратуры и военнослужащие.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура в связи с взрывами на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Память МЧС Тараз Герои Республики
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