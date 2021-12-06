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    Памятник поэту Алишеру Навои появится в Нур-Султане

    6 Декабря 2021, 18:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На совместном брифинге президентов Казахстана и Узбекистана для представителей средств массовой информации по традиции особое внимание было уделено культурно-гуманитарным связям. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Глава государства с большим удовольствием сообщил о принятом им решении возвести в столице Казахстана памятник великому поэту Алишеру Навои.

    Стороны также приветствовали инициативу о проведении на регулярной основе форумов творческой интеллигенции двух стран и высказались за активизацию межвузовского сотрудничества. Ряд ведущих вузов Казахстана заинтересован в открытии своих филиалов в Узбекистане. Для систематизации этой работы планируется заключить соответствующее соглашение, которое предусматривает увеличение квот для студентов. Казахстан также готов принять узбекских студентов по линии стипендии Ахмета Яссауи в одноименном университете в Туркестане.

    «Нам нужно приглашать узбекских студентов для учебы в казахстанских вузах. Выделены специальные стипендии и гранты имени Ахмета Яссауи. Я думаю, что узбекские студенты проявят интерес к обучению в казахстанских вузах. Естественно, чтобы казахстанские студенты также выезжали в Узбекистан для учебы. Я сегодня уважаемому Шавкату Миромоновичу сказал, что историю надо вспомнить: наиболее видные представители казахской интеллигенции в прошлом обучались именно в Ташкенте. Возможно эту традицию в той или иной форме нужно возобновить», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Культура Узбекистан Память
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