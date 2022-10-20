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    Памятник народному писателю Шерхану Муртазе открыли в Таразе

    20 Октября 2022, 14:24

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе состоялась торжественная церемония открытия памятника советскому и казахскому писателю, общественному и политическому деятелю, народному писателю Казахстана, гордости всех жамбылцев Шерхану Муртазе. Открытие новой достопримечательности города приурочено к 90-летию народного писателя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

    В церемонии приняли участие министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, Халық Қаһарманы Бакытжан Ертаев, общественный деятель, поэт и писатель, Қазақстанның Еңбек ері Мухтар Шаханов, государственный и общественный деятель Омирбек Байгелди, поэтесса, лауреат Государственной премии РК Акуштап Бактыгереева, лауреат Государственной премии РК, поэт Нурлан Оразалин, государственный и общественный деятель Амалбек Тшанов, профессор, литературовед Жангара Дадебаев.

    Дархан Кыдырали поздравил всех со знаменательным событием и зачитал поздравительное письмо от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

    «Шерхан Муртаза - выдающаяся личность, истинно народный писатель, общественный деятель, который всю свою сознательную жизнь посвятил развитию литературы и культуры нашего народа. После себя Шерхан Муртаза оставил богатое литературное наследие. Его яркий образ навсегда сохранится в нашей памяти», - говорится в поздравительном письме.

    Видные общественные деятели, представители творческой интеллигенции в ходе торжественной церемонии выступили с поздравительной речью.

    Памятник расположен перед главным корпусом и общежитием Международного Таразского инновационного института.

    Памятник, изготовленный за счет спонсорских средств, отлит из бронзы. Высота постамента - почти 4 метра, а общая высота скульптуры - 7,7 метра.

    Автор памятника - скульптор Айдос Буркитбаев. Его работа была признана лучшей по итогам конкурса, объявленного общественным фондом «Көне Тараз». Была создана комиссия из числа представителей творческой интеллигенции.

    На счету у скульптора около 20 работ по всему Казахстану, в числе которых скульптуры великого философа аль-Фараби, известных казахских композиторов Шамши Калдаякова и Дины Нурпеисовой. Скульптор рассказал, что прежде чем взяться за работу, он изучил не только более 200 фотографий писателя, но и его биографию, труды, воспоминания о нем близких.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Жамбылская область Культура
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