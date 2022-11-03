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    Памятник легендарному врачу Нурлану Батпенову открыли в Астане

    3 Ноября 2022, 17:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня с участием министра здравоохранения Ажар Гиният состоялось открытие памятного бюста Нурлану Джумагуловичу Батпенову, основателю и первому директору Национального научного центра травматологии и ортопедии, именем которого названа клиника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Минздрава.

    «Мы отдаем дань памяти великому врачу, учёному, организатору здравоохранения и науки, человеку, глубоко понимавшему важность теоретических знаний и значимость прорывных прикладных исследований. Несомненно, его жизненный путь – вдохновляющий пример для сегодняшних молодых врачей-исследователей», - подчеркнула в своем выступлении А.Гиният.

    Она отметила, что Национальный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д. занимает особое место в медицинской науке, это одно из первых крупных научных учреждений, открытых в период становления независимости нашей страны.

    Под руководством Нурлана Джумагуловича за короткий период благодаря его неутомимой энергии центр достиг уровня известных профильных институтов ближнего и дальнего зарубежья.

    Коллектив авторов НИИТО под руководством Н.Д. Батпенова в 2015 году удостоился звания лауреата Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники за работу «Разработка и внедрение инновационных технологий в хирургии тазобедренного сустава с применением эндопротезирования».


    В настоящее время в Германии налажен выпуск эндопротезов тазобедренного сустава «Kaz NIITO», модель Н. Батпенова. С привлечением научно-производственных мощностей предприятий Восточно-Казахстанской области ведется работа в направлении собственного производства изделий медицинских назначений для травматологии и ортопедии.

    «У каждого из нас, кто знал Нурлана Джумагуловича, остались свои глубоко личные воспоминания. При встречах с ним я всегда поражалась его невероятной доброте и мудрости, разнообразию его творческих интересов и какое плодотворное воплощение все это находило в работе», - сказала министр.

    А.Гиният поздравила коллектив Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н.Д. Батпенова и семью легендарного казахстанского доктора с открытием памятника и пожелала достойного продолжения его дела, достижения больших профессиональных высот молодым врачам клиники.







    Астана Минздрав РК Здравоохранение
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