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    Памятник Казыбек бию открыли в Туркестане

    15 Декабря 2021, 20:40

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Память исторического деятеля Казыбек Би в рамках празднования 30-летия Независимости страны увековечили в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

    Памятник великого казахского мыслителя установили в одноименной аллеи Туркестана. 8-метровый монумент был создан на средства, выделенные Фондом «Қаз дауысты Қазыбек би», при поддержке акимата. Его правая рука поднята вверх в приветствии своему народу, а в левой мыслитель держит свиток. Постамент облицован гранитом. Автор - известный скульптор, член Евразийского союза дизайнеров Бексеит Кузембеков.

    В церемонии открытия приняли участие видные государственные и общественные деятели страны, представители интеллигенции, историки и потомки Би со всей страны.

    На торжественном мероприятии заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов подчеркнул особенности характера и значимость фигуры Казыбек би, внесшего значительный вклад в укрепление Казахского ханства, занимает особое место в истории.

    Также с поздравительной речью выступили первый космонавт Казахстана, «Халық қаһарманы» Тохтар Аубакиров, академик Национальной академии наук РК Галымкаир Мутанов и председатель Туркестанской областной коллегии аксакалов Жарылкасын Азретберген, которые рассказали о великом ораторе казахского народа. В этот же день в актовом зале МКТУ им. Х.А. Ясави была организована научная конференция «Қаз дауысты Қазыбек би: личность и история», где выступили известные профессоры и ученые Казахстана.

    Казыбек Келдибекулы (1667—1764) — известный в народе как Каз дауысты Казыбек («Казыбек, непревзойденный в слове и слоге», буквально «Казыбек с непревзойденным голосом») был прославленным бием. Стал одним из организаторов всенародной борьбы против джунгарских захватчиков. Казыбек би вместе с Толе би и Айтеке би вошел в историю как инициатор объединения трех жузов, один из авторов свода законов, принятых при Тауке-хане и названных «Жетi жаргы» («Семь устоев»).

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область История Казахстана Память Общество 30 лет Независимости
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