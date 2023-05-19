Памятник казахстанской метрологии открыли в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в центре Абайской собласти - городе Семее - состоялось открытие памятника, посвященного 100-летию казахстанской метрологии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Новый монумент установлен на набережной Иртыша. В Семее в 1923 году открылось первое на территории страны учреждение, в задачи которого входило определение пригодности приборов к применению – Семипалатинское отделение Омской поверочной палаты.

В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель акима Абайской области Айдын Каримов, генеральный директор РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Габит Мухамбетов, а также ученые, представители государственных организаций и профессионалы в области метрологии.

«Я хочу присоединиться к поздравлениям, и в этот знаменательный день пожелать всем работникам метрологии успеха и крепкого здоровья. Данный монумент олицетворяет точность, надежность и единообразие измерений в различных сферах нашей жизни», - отметил Айдын Каримов во время приветствия гостей.

Гендиректор РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Габит Мухамбетов отметил, что в рамках празднования юбилейной даты запланировано множество мероприятий и начинаются они в Семее с открытия памятника.

«Мы с большим удовольствием приехали на родину казахстанской метрологии. В 1923 году в Семее началась работа в области точности измерений. Поэтому мы посчитали своим долгом подарить городу уникальный памятник. С нами прибыли ветераны советской и казахстанской метрологии», – подчеркнул Габит Мухамбетов.

Концепция монумента была предложена Казахстанским институтом стандартизации и метрологии, воплотил данную идею в жизнь член Союза художников Казахстана Болат Мухамедиев.

По задумке автора в основу памятника легли гири, как символ измерения массы, шар – символ времени и пространства, также ленты вокруг шара, олицетворяющие символ длины. При создании памятника казахстанской метрологии использовались более 200 деталей.

После открытия памятника делегация отправилась в Областной историко-краеведческий музей, где приняла участие в открытии выставки, посвящённой работе казахстанских метрологов. В экспозиции представлены уникальные артефакты, включая исторические измерительные приборы, редкие экземпляры, а также современные технологии и инновационные разработки в области метрологии. Также научный метрологический центр Казстандарт провел презентацию учебника «Метрология».



