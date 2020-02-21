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    Памятник к 90-летию Шамши Калдаякова установят в центре Актобе

    21 Февраля 2020, 18:38

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Памятник королю вальса, известному казахскому композитору Шамши Калдаякову к его 90-летнему юбилею планируют установить в этом году в центре Актобе. Об этом рассказал сегодня в ходе коллегии по итогам 2019 года руководитель управления культуры, архивов и документации области Нурхан Кадирбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    К 90-летию Шамши Калдаякова в регионе будут проведены различные праздничные мероприятия. Памятник в его честь будет возведен у центра искусств.

    «Шамши Калдаяков - не только король вальса, он тот, кто создал и подарил нам огромный музыкальный фонд. Имя Шамши связано и с Актюбинской областью: здесь он был призван в армию из Мугалжарского района, здесь есть село, названное в его честь. В этом году при поддержке спонсоров мы планируем установить перед центром искусств Актобе памятник Шамши Калдаякову», - сказал Н. Кадирбаев.

    К 175-летнему юбилею Абая в регионе будет проведено около 160 мероприятий. В этих целях создан план мероприятий и выделены средства.

    «Шестого марта к нам приедет уникальная выставка из фондов Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея Абая «Жидебай-Борили», на которой будут представлены личные вещи великого поэта. Открытие выставки пройдет в областном краеведческом музее, это уникальный проект.

    В целях возвеличивания памяти поэта в Актобе будет установлен памятник Абаю, в Темирском районе пройдет научно-практическая конференция. Но каждое наше мероприятие должно быть результативным, нужно тратить выделенные средства эффективно», - сказал Н. Кадирбаев.

    Также в регионе будут проведены мероприятия к 1150-летию аль-Фараби, к 75-летию Победы и 95-летию Алии Молдагуловой.

    Почти завершена работа по записи на CD-диск многочисленных вариантов известного эпоса «Ер Едиге», в ближайшее время состоится презентация данного проекта, отметил Н. Кадирбаев.



    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Культура История Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА аль-Фараби Абай
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