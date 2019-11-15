Памятник Исатаю Тайманову установили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области установили памятник Исатаю Тайманову, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Монумент народному батыру, возглавившему национально-освободительное движение в XVIII веке, установлен в селе Аккистау Исатайского района.

Автор памятника - член Союза художников РК Серик Матениязов. Высота сооружения составляет 12 метров.

«Сегодня наша задача увековечить память народных героев. В этом направлении мы и должны воспитывать наших детей. Памятник Исатаю батыру, держащему в руке копье, - самый величественный монумент в республике. Всех исатайцев поздравляю с этим знаменательным днем»,- сказал на церемонии открытия

председатель областного Совета ветеранов войны и труда Катимолла Ризуанов.

Напомним, что не так давно была написана книга об Исатае Тайманове, ее автором является известный учёный Амангельды Самгонов.