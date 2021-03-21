Памятник Естаю открыли в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Скульптура Естая высотой четыре метра отлита из бронзы, памятник расположен на четырехметровом постаменте из гранита. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Монумент украсил площадь у городского Дома культуры, который носит имя великого казахского поэта, певца и заслуженного деятеля Казахстана.

На церемонию открытия пришли потомки Естая, исследователи жизни и творчества поэта, представители интеллигенции и автор памятника, член Союза художников РК, скульптор Азат Баярлин, заслуженный деятель РК, звезда казахстанской эстрады Меруерт Тусупбаева, оперная певица Мария Мудряк, заслуженный деятель РК Ербол Айтбаев.

«Сегодня для всех нас особенное событие, - сказал на открытии памятника аким области Абылкаир Скаков. - В праздник Наурыз в областном центре установили памятник выдающемуся казахскому деятелю, певцу и поэту Естаю Беркимбайұлы. Его песня «Құсни-Қорлан», ставшая символом любви композитора, и по сей день ценится во всем мире. Имя певца, оставившего такое благородное наследие, навсегда останется в народной памяти. В канун праздника Наурыз, открытие памятника - дань уважения великому народу и подарок к 30-летию Независимости Казахстана. От всей души поздравляю вас с праздником! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия!».

Потомок Естая Беркимбаева - журналист газеты «Егемен Қазақстан» Фархат Амренов поблагодарил всех, кто причастен к открытию памятника в Павлодаре.

«Естай стал известным благодаря своим песням. Несколько лет назад в Павлодаре проходил республиканский конкурс традиционной песни имени Естая. Это было знаковое событие, объединившее всех традиционных певцов Казахстана, которое с нетерпением ждет общественность региона. Однако в последние годы по разным причинам конкурс не проводился. Просим вас возобновить этот конкурс имени Естая», - попросил Фархат Амренов.

Он также предложил руководству области собрать сведения о Естае в одну книгу и снять художественный фильм о истории любви Естая и Корлан.

Идея установить в Павлодаре памятник Естаю принадлежит областному Совету ветеранов и творческой интеллигенции. В 2019 году среди талантливейших мастеров объявили конкурс на лучший эскизный проект памятника. Эксперты отобрали лучшие работы, которые направили в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

Победителем конкурса стал известный в стране скульптор Азат Баярлин - член союза художников Республики Казахстан. Он изобразил Естая молодым. Именно так, по мнению художника, поэт выглядел, когда история Естая и его возлюбленной Корлан была воспета в трогательной песне «Құсни-Қорлан». Ранее ученый Серик Еликпай заявил, что Естай – последний композитор, сохранивший всю палитру казахской музыки. Его творчество подводит итог многовековой истории такого жанра, как сал-сері. Наследие музыканта можно увидеть в павлодарском музее, где хранится уникальный музыкальный фонд легендарного Естая.