Памятник борцу Жаксылыку Ушкемпирову открыли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице к 30-летию Независимости страны открылся памятник прославленному борцу, чемпиону мира, олимпийскому чемпиону Жаксылыку Ушкемпирову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Памятник установлен перед Дворцом Jekpe-Jek имени Ж. Ушкемпирова. В мероприятии приняли участие министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, заместитель акима города Нур-Султан Асхат Оралов, семья и близкие Жаксылыка Ушкемпирова, государственные и общественные деятели, спортсмены и жители столицы.

«Если бы Жаксылык-ага был жив, в этом году ему бы исполнилось 70 лет. Как известно, построенный недавно спортивный комплекс Jekpe-Jek был назван в честь Жаксылыка Ушкемпирова. Мы надеемся, что в будущем у нас будет много своих юных борцов, спортсменов, олимпийских чемпионов, последователей нашего именитого борца, и в этом мы не сомневаемся. На протяжении многих лет он вносил неоценимый вклад в развитие отечественного спорта в стране и добился больших успехов. Он воспитывал подрастающее поколение в духе патриотизма, открыл немало талантов, стал катализатором многих добрых дел», – сказал Асхат Оралов.

«Жаксылык Ушкемпиров был не только чемпионом, но и большим общественным деятелем. Много труда вложил в воспитание сильного, патриотичного духом подрастающего поколения. Статуя чемпиона установлена в центре столицы, чему мы очень рады», - сказал государственный и общественный деятель Куаныш Султанов.

Также своими воспоминаниями поделились известный во всем мире боксер, соратник Жаксылыка Ушкемпирова Серик Конакбаев, государственный и общественный деятель Сат Токпакбаев.

Скульптура памятника Жаксылыку Ушкемпирову выполнена из бронзы, постамент - из гранита. Высота - 7,5 метров. Автор - Ербол Зиябеков.

Сегодня в Нур-Султане ведется активная работа по обустройству новых общественных пространств, которые становятся точками притяжения для отдыха горожан. В честь 30-летия Независимости в этом году в столице открылась серия памятников известным казахским деятелям, внесшим большой вклад в развитие культуры и страны в целом. Ранее в городе были установлены памятники алашординцам, Дине Нурпеисовой, Талгату Бигельдинову, Канышу Сатпаеву, Жумабеку Ташеневу. Также в Нур-Султане установлены монументы в честь пожарных и медицинских работников, которые ежедневно спасают жизни людей. Данная работа проводится с целью пропаганды духовных, патриотических и культурных ценностей среди молодежи.

Стоит отметить, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией открытие памятника прошло с соблюдением санитарных требований, таких как масочный режим, социальное дистанцирование.