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    12:25, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Памятник Батырхану Шукенову установят в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане установят памятник талантливому певцу и композитору Батырхану Шукенову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Столичный акимат объявил конкурс на лучшую эскиз-идею Батырхана Шукенова. Предложения можно высылать на платформу Birge (с правой стороны в нижнем углу «Обратная связь»).

    Планируется установить памятнику композитору Батырхану Шукенову в городском парке. Проект будет осуществляться за счет спонсорских средств.

    Выдающийся певец и композитор Батырхан Шукенов родился 18 мая 1962 года. Скончался 28 апреля 2015 года. Новость о смерти потрясла всю страну и многомиллионную армию поклонников.


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