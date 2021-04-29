Памятник Батырхану Шукенову установят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане установят памятник талантливому певцу и композитору Батырхану Шукенову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Столичный акимат объявил конкурс на лучшую эскиз-идею Батырхана Шукенова. Предложения можно высылать на платформу Birge (с правой стороны в нижнем углу «Обратная связь»).

Планируется установить памятнику композитору Батырхану Шукенову в городском парке. Проект будет осуществляться за счет спонсорских средств.

Выдающийся певец и композитор Батырхан Шукенов родился 18 мая 1962 года. Скончался 28 апреля 2015 года. Новость о смерти потрясла всю страну и многомиллионную армию поклонников.