Памятник Александру Невскому открыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 20-летие со дня образования Казахстанского Митрополичьего округа и 10-летия со дня подписания Договора между РК и РФ о добрососедстве отмечает сегодня Православная Церковь Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление внутренней политики акимата города Алматы.

В честь данных юбилейных дат на территории Александро-Невского собора состоялось открытие памятника князю Александру Невскому, причисленному к лику святых в России и внесшему существенный вклад в установление связей между народами евразийского пространства и развитие добрососедских отношений между славянскими и тюркскими народами.

Памятник представляет собой бронзовую фигуру Александра с чудотворной иконой Царицы Небесной в руках и изображает его как смиренного молитвенника, хранителя веры и провозвестника мира и согласия.

По случаю памятного события поздравления направили Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Российской Федерации Владимир Путин и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Лидеры двух стран особо отметили благородную миссию и миротворческие усилия князя Александра, его вклад в развитие межнационального и межрелигиозного взаимодействия на просторах Евразии.

На мероприятии присутствовали лидеры традиционных конфессий, общественные и политические деятели Казахстана и России, архипастыри Православной Церкви Казахстана.