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    Памятник Александру Невскому открыли в Алматы

    13 Июля 2023, 14:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 20-летие со дня образования Казахстанского Митрополичьего округа и 10-летия со дня подписания Договора между РК и РФ о добрососедстве отмечает сегодня Православная Церковь Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление внутренней политики акимата города Алматы.

    В честь данных юбилейных дат на территории Александро-Невского собора состоялось открытие памятника князю Александру Невскому, причисленному к лику святых в России и внесшему существенный вклад в установление связей между народами евразийского пространства и развитие добрососедских отношений между славянскими и тюркскими народами.

    Памятник представляет собой бронзовую фигуру Александра с чудотворной иконой Царицы Небесной в руках и изображает его как смиренного молитвенника, хранителя веры и провозвестника мира и согласия.

    По случаю памятного события поздравления направили Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Российской Федерации Владимир Путин и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

    Лидеры двух стран особо отметили благородную миссию и миротворческие усилия князя Александра, его вклад в развитие межнационального и межрелигиозного взаимодействия на просторах Евразии.

    На мероприятии присутствовали лидеры традиционных конфессий, общественные и политические деятели Казахстана и России, архипастыри Православной Церкви Казахстана.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

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