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    Памятник Аль-Фараби появился в столице рядом с дворцом школьников

    30 Ноября 2021, 12:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице состоялась торжественная церемония открытия памятника великому философу, мыслителю Аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Аль-Фараби – великий мыслитель, ученый-энциклопедист, который основал теоретические основы метафизики, гносеологии, эстетики, этики, физики, астрологии, психологии и музыки. Его труды не утратили своего значения с X века до наших дней. Аль-Фараби – один из интеллектуальных гигантов Востока и Запада в период средневекового просвещения и мыслитель, чьи труды распространились по всему миру. Первый Президент РК-Елбасы дал достойную оценку личности и наследию выдающегося ученого в статье «Семь граней Великой степи». А в 2020 году Указом Главы государства Касым - Жомарта Токаева был широко отмечен 1150-летний юбилей Аль-Фараби», - сказал государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев.

    По его словам, описание счастливых, добрых людей, изложенное в политико-социальном трактате Аль-Фараби, созвучно концепции Абая «о полноценной личности» - «Ум и знания – высшая добродетель человечества. Как писал в своих трудах Аль-Фараби, без образования нравственность не развивается, только духовная грамотность важна вместе с наукой и воспитанием», - пишет Аль-Фараби. До сих пор человечество переживает разные времена. Были периоды, когда просвещение, развитие образования и науки возвышались, а потом приходили в упадок. Сейчас мы находимся на пороге новых вызовов в начале нового века. Молодежь независимого Казахстана должна обладать новым мировоззрением, глубоким сознанием, свободным духом», - подчеркнул госсекретарь.

    Открытие памятника приурочено к 30-летию Независимости. Авторы монумента А.Бүркітбаев, Д.Сарбасов, К. Бегулиев, А.Токбаев, Д.Усенбаев. Высота памятника, сделанного из гранита и бронзы, составляет 9,5 метра.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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