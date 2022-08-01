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    • Памятник акыну Нурлыбеку Баймуратову установили в Абайской области

    1 Августа 2022 08:48

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Абайской области установили памятник акыну, заслуженному деятелю искусств Казахской ССР Нурлыбеку Баймуратову. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    В пресс-службе главы региона рассказали, что вдоль трассы Омск-Майкапчагай в районном центре Бескарагай при спонсорской поддержке уроженца села Карабас Балтабека Наурызбаева состоялось торжественное открытие памятника Нурлыбеку Баймуратову.

    Казахский народный акын-импровизатор, поэт, заслуженный деятель искусств Казахской ССР Нурлыбек Баймуратулы родился в Бескарагайском районе. В 1957 году увидели свет сборники произведений, куда вошли многие его стихи, песни.


    Фото: semeynews.kz
    #Культура #История Казахстана #Память #Абайская область
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