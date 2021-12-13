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    Памятник академику Салыку Зиманову установили в Атырау

    13 Декабря 2021, 21:20

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Средней общеобразовательной школе №37 города Атырау присвоено имя Салыка Зиманова, на аллее возле школы ему установлен памятник, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня открывается памятник академику Салыку Зимановичу Зиманову. Его имя присвоено школе. Зиманов Салык Зиманович - академик Академии Наук Республики Казахстан, заслуженный деятель науки Казахстана, лауреат премии мира и духовного согласия Президента Республики Казахстан.

    Салык Зиманов - человек, посвятивший свою сознательную жизнь процветанию нашей страны. Известный ученый внес особый вклад в разработку первой Конституции Республики.

    Академик как квалифицированный юрист оставил свою подпись в деле легализации международных отношений Казахстана, придания казахскому языку государственного статуса, введения института президентского управления, проведения право-демократических реформ.

    В 1992-1993 годы был членом Консультативного совета при Президенте Республики Казахстан, Национального совета по государственной политике.

    Возглавлял комиссию по подготовке проекта «Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР» (25 октября 1990 г.), сыгравшего решающую роль в истории казахской государственности и казахского народа. Был одним из ведущих членов комиссии по подготовке проекта второго в истории страны важнейшего политического акта – Конституционного закона «О государственной независимости Республики Казахстан» (16 декабря 1991 г.)», - рассказал заместитель акима Атырауской области Нариман Таушов.

    В торжественном мероприятии приняли участие депутат Сената Парламента Бакытжан Жумагулов, депутат Мажилиса Парламента Назиля Раззак, сноха академика Салыка Зиманова Жанна Зиманова.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область История Казахстана Память Патриотизм 30 лет Независимости
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