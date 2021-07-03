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    Памятник академику Канышу Сатпаеву установили в столице

    3 Июля 2021, 17:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Открытие памятника известному ученому, академику Канышу Сатпаеву состоялось в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В торжественной церемонии открытия памятника Канышу Сатпаеву приняли участие государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, руководители государственных органов, общественные деятели, акимы Нур-Султана и Павлодарской области.

    «В свое время Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев о первом академике, выходце из казахского народа говорил: «Он не только был одним из величайших людей Советского Союза, он был великим сыном своего века». В прошлом веке над казахской землей сияли звезды ученых. Среди них особое место занимало имя Каныша Имантаевича Сатпаева», - сказал в ходе открытия памятника государственный секретарь Казахстана Крымбек Кушербаев.

    По словам Крымбека Кушербаева, Каныш Сатпаев не только известен как выдающийся геолог-ученый, но и как мыслитель своего времени, общественный и государственный деятель.

    Государственный секретарь отметил значимый вклад Каныша Сатпаева в области науки, а также общественной жизни.

    «В преддверии Дня столицы, также в рамках 30-летия Независимости РК, который считается одним из значимых событий, по прямому решению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в столице нашей страны - в городе Нур-Султане мы принимаем участие в открытии памятника в честь великого сына казахского народа. Это является одним из показателей уважения народа к такой великой личности», - подчеркнул Крымбек Кушербаев.

    Высота памятника составляет 5,25 метров, сделан из бронзы, вес - 4,9 тонн. Памятник находится на пересечении улиц Каныша Сатпаева и Кажымукана Мунайтпасова, на площади перед СК «Казахстан». Автором памятника является известный скульптор Аскар Нартов.

    Инициатором установки памятника Канышу Сатпаеву в столице является акимат Павлодарской области.

    Ранее сообщалось, что в столице торжественно открыли памятник известной кюйши Дине Нурпеисовой.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Патриотизм День столицы Общество 30 лет Независимости
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