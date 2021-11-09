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    Памятник Абаю открыли в Жезказгане

    9 Ноября 2021, 17:05

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В парке «Наурыз» города Жезказгана установили памятник великому поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву. В церемонии открытия приняли участие представители государственных органов, культуры и образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Карагандинской области.

    Со знаменательным событием присутствующих поздравил аким Жезказгана Кайрат Абсаттаров.

    «Памятник посвящен независимой стране с 30-летней историей и таланту и мудрости ее величайшего поэта и мыслителя Абая», – сказал глава города.

    Над монументом трудились художник Саид Айнеков и скульптор Тохтар Ермеков. В комплекс «Абай тагылымы», кроме бронзовой скульптуры поэта, входят пять каменных плит со словами назидания.

    Во время торжественного мероприятия прошли театрализованные представления, посвященные жизни и творчеству Абая, звучали стихи и песни.

    В завершение жители и гости города осмотрели обновленный в этом году парк «Наурыз». Здесь был облагорожен вход, заменена часть тротуара, появилась беговая дорожка. Наряду с обновлением существующих объектов установлены мафы «Наурыз коже», «Домбыра» и «Тайказан». В темное время суток горожане могут любоваться четырьмя музыкальными светильниками. В парке также высадили 150 саженцев тополя, сосны и карагача.

    В дальнейшем власти города планируют разбить аллею «Руханият». Тут установят памятные знаки с именами деятелей культуры и искусства, внесших особый вклад в становление и развитие Улытау-Жезказганского региона.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Карагандинская область Культура Память Регионы Казахстана Абай
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