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    • Памятная акция в честь выдающегося поэта Абая прошла в Баку

    10 Августа 2022 17:54

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – Представители творческой интеллигенции, абаеведы и писатели Азербайджана приняли участие в памятной акции в Баку по случаю празднования 177-летия великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Посол Казахстана Сержан Абдыкаримов и участники мероприятия возложили цветы к мемориальной доске Абая и почтили светлую память выдающегося казахского поэта.

    Абаеведам выражена благодарность за их многолетнюю работу по переводу произведений поэта на азербайджанский язык, уважение и любовь к его наследию, которое представляет ценность для всего тюркского мира и мировой литературы.

    Участники отметили, что Абай является выдающимся сыном, ученым и гордостью казахов, который показал правильный путь, ведущий свой народ к счастью и процветанию, а его творчество принадлежит всему человечеству, в то же время и братскому азербайджанскому народу.

    Главным событием акции стала презентация книги «Величие Абая или попытка создания портрета мыслителя в XXI веке» Теймура Атаева – известного азербайджанского историка, публициста и теолога. В издании анализируется знаменитое произведение Абая «Слова назидания», где сопоставлены мысли поэта с откровениями священного Корана.

    Гостям посчастливилось продегустировать традиционные блюда казахской кухни, посмотреть видеоролики о современном развитии, культурных и туристических достопримечательностях Казахстана в казахской юрте, установленной на Приморском бульваре Баку. Красочным дополнением памятного мероприятия стало исполнение знаменитых песен и музыкальных произведений на стихи и музыку Абая.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    #МИД РК #Культура #Азербайджан #Дата #Абай #День Абая
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