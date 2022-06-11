Памятка для приезжающих иностранцев в Нур-Султан: какие правила следует соблюдать

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для иностранных туристов Казахстан становится привлекательной страной для отдыха и проживания. По последним данным МВД РК, свыше 35 тыс. граждан России и Украины получили казахстанские ИИН. Кто-то приезжает на личном авто, кто-то выбирает более удобный вид транспорта. Корреспондент МИА «Казинформ» подготовила памятку для иностранцев, которые впервые приехали в страну, - какие правила дорожного движения и поведения в общественных местах следует соблюдать.

Об отмене требования о наличии ПЦР-теста при пресечении границы

С 8 июня Казахстан отменил обязательное требование для граждан РК и иностранцев по предъявлению паспорта вакцинации или ревакцинации против КВИ, а при их отсутствии - ПЦР-теста при пересечении государственной границы РК.

Водительские удостоверения каких стран являются действительными при управлении транспортным средством на территории Казахстана?

Многие туристы из соседних стран приезжают в страну на личном автомобиле. Те, кто впервые здесь, могут не знать о правилах дорожного движения. В департаменте полиции Нур-Султана сообщили о том, что Казахстан является участником Конвенции о дорожном движении от 08.11.1968 года (город Вена).

В соответствии со статьей 41 указанной Конвенции, страны-участницы признают на своей территории любые национальные и международные водительские удостоверения, соответствующие формату, утвержденному Конвенцией. Ранее выданные удостоверения действительны до окончания срока их действия.

Таким образом, если страна, в которой выдано водительское удостоверение, участвует в указанной Конвенции, для поездки в Казахстан международное водительское удостоверение не обязательно.

Список стран указан в Венской конвенции 1968 года: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Багамы, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Гайана, Гана, Германия, Греция, Грузия, Дания, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Израиль, Индонезия, Ирак, Иран, Испания, Италия, Кабо-Верде, Казахстан, Катар, Кения, Киргизия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Куба, Кувейт, Латвия, Литва, Либерия, Люксембург, Македония, Марокко, Мексика, Молдавия, Монако, Монголия, Нидерланды, Нигер, Нигерия, Норвегия, ОАЭ, Пакистан, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сейшелы, Сенегал, Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан, Таиланд, Тайвань, Тунис, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, ЦАР, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР.

Патрульная полиция не имеет права вас останавливать без причины

Однако, иностранные и международные водительские удостоверения признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории Казахстана по истечении 60 дней с даты получения их владельцем, являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства, вида на жительство, либо по истечении 60 дней с даты въезда в Казахстан их владельца, являющегося гражданином РК.

В случае продления срока пребывания на территории Казахстана, иностранные граждане могут произвести обмен водительского удостоверения, порядок которого регламентирован в Главе 3 Правил приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

В полиции уточнили, что при обмене водительского удостоверения постоянная регистрация обязательна: вид на жительство, получение гражданства РК.

Патрульная полиция не имеет права вас останавливать без причины. Основанием может послужить нарушение правил дорожного движения, правил перевозки грузов, а также проведение рейда.

Однако, если вы нарушили правила дорожного движения, вам следует иметь при себе следующие документы:

- водительское удостоверение на право управления транспортным средством либо временное удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения, за исключением выданных в РК при наличии документа, удостоверяющего личность водителя;

- свидетельство о регистрации транспортного средства, за исключением выданного в Республике Казахстан;

- дибо документ, свидетельствующий о праве собственности на транспортное средство;

- в установленных случаях путевой лист и документы на перевозимый груз.

Сотрудник полиции не обязан при себе иметь документы о проведении ОПМ

Сотрудник полиции не обязан при себе иметь документы о проведении ОПМ. Кроме того, документы ОПМ могут содержать информацию «для служебного пользования». Для того чтобы уточнить достоверность сведений о проведении ОПМ, граждане могут позвонить по каналу «102» и уточнить информацию у оперативного дежурного.

Транспортное средство считается находящимся в международном движении по территории Казахстана, если оно:

- принадлежит физическому или юридическому лицу, имеющему постоянное место жительства или место нахождения вне Республики Казахстан;

- не зарегистрировано в Республике Казахстан;

- временно ввезено в Республику Казахстан.

При этом допуск транспортных средств, находящихся в международном движении, к участию в дорожном движении на территории Республики Казахстан осуществляется при наличии выданных в соответствии с требованиями международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан:

- свидетельства о регистрации транспортного средства, прицепа;

- регистрационного номера транспортного средства;

- отличительного знака государства;

- опознавательного знака транспортного средства;

- документа, подтверждающего факт прохождения технического осмотра транспортным средством.

Вместе с тем, транспортное средство, которое оставалось на территории Республики Казахстан более одного года с перерывами до 30 суток, не считается находящимся в международном движении.

Кроме того, согласно Закону РК «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» владельцы временно ввезенных на территорию Казахстана транспортных средств обязаны заключить договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

Если вы столкнулись с трудностями, можете обратиться в туристическую полицию.

В рамках государственной программы развития туристической отрасли РК в городах Нур-Султан, Алматы, Акмолинской, Туркестанской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях была создана туристическая полиция.

Цель создания туристической полиции - повышение международного имиджа и туристической привлекательности РК.

В обязанности туристической полиции входит:

- патрулирование пешеходных зон;

- консультирование иностранных туристов;

- мониторинг состояния безопасного туризма;

-информирование туристов о потенциальных угрозах в режиме реального времени;

-поддержание порядка и охрана общественной безопасности на туристическом объекте.

Согласно должностным инструкциям туристкой полиции, сотрудник обеспечивает помощь туристу, разъясняет правила нахождения в нашей стране, а также выявляет лиц, нарушивших правила миграции, обеспечивает учет обращении, патрулирования туристической зоны.

Согласно типовым должностным инструкциям сотрудники туристкой полиции выполняют обязанности, которые являются функциями сотрудников УМС ДП города Нур-Султана.

В случае возникновения необходимости помощи полиции, гражданам необходимо сообщить на канал «109» службы iKomek, официальный сайт департамента полиции, чат-боты в Instagram, Telegram, а также посредством связи OMNI-канал (мобильное приложение «Полиция-102») либо позвонить на пульт «102» для оперативного принятия мер.

Кроме того, по городу Нур-Султану для иностранных граждан оборудованы стационарные посты Туристической полиции в местах туристической зоны:

- монумент «Казак Елі»;

- монумент «Байтерек»;

- парк «Ғашыктар» напротив ТРЦ «Хан-Шатыр»;

- на территории международного выставочного центра «EXPO».

Штрафы увеличены в 5 раз за несанкционированные свалки

В столице также ведутся усиленные работы по ликвидации несанкционированных свалок. С июня прошлого года в 5 раз были увеличены размеры административных штрафов за нарушение экологических требований по управлению отходами. Для физических лиц – с 10 МРП до 50 МРП , а для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций - с 20 МРП до 100 МРП, для субъектов среднего предпринимательства - с 30 МРП до 100% от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения, а для субъектов крупного предпринимательства - до 200 % от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения.