Памяти Таира Гатауова посвятят спектакль «Бахчисарайский фонтан» в «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Принц, завоеватель, герой… множество незабываемых образов, созданных ведущим солистом «Астана Опера» заслуженным деятелем Казахстана Таиром Гатауовым, остаются жить в памяти ценителей балета. 10 июня исполнился год со дня смерти известного танцовщика, одного из основоположников хореографического искусства в столице. Театральные критики не раз подчеркивали его виртуозное исполнение партии Вацлава в балете «Бахчисарайский фонтан» и 20 июня коллектив «Астана Опера» посвящает этот спектакль памяти Таира Гатауова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

К слову, уже год один из репетиционных балетных залов театра носит имя Таира Гатауова. Его светлые стены украшает портрет любимого многими артиста.

Друзья и коллеги вспоминают, что у него был обширный гастрольный график, солист прославлял Казахстан за рубежом, выступал во Франции, Венгрии, Италии и многих других странах. При жизни он был настоящим победителем во всем: лауреат многих международных конкурсов, заслуженный деятель Казахстана, лауреат молодежной премии СНГ «Содружество дебютов» и список его наград можно продолжать еще очень долго.

«Конечно же, мы все с теплотой вспоминаем Таира. В первую очередь, это потеря для родных, близких, его семьи. Но также и для нас, нашего коллектива, нашего театра, это потеря танцовщика, выросшего и впитавшего дух театра «Астана Опера». Мы не забудем его любимые партии и образы, которые Таир воплощал на сцене нашего театра. Это был трудолюбивый, перспективный артист, который ежедневно и терпеливо «воспитывал» своё тело, совершенствовал и учился на своих ошибках. Много и часто, оставаясь вне рабочего времени, совершенствовал свое техническое и артистическое мастерство. Несмотря на то, что прошел уже год, боль от утраты все так же ранит наши сердца и память о Таире останется надолго», - отметила заслуженный деятель Казахстана ведущая солистка «Астана Опера» Гаухар Усина.

Таир Гатауов родился в семье преподавателя танцев, и отец с детства прививал ему любовь к современным и народным танцам, он отдал Таира в хореографическое училище имени А. Селезнева. В 2003 году, с отличием окончив училище, Таир стал солистом Национального театра оперы и Балета имени Куляш Байсеитовой, где проработал 10 лет. А в 2013 году стал ведущим солистом «Астана Опера». В 2007 году прошел стажировку в легендарном миланском театре Ла Скала (Италия). В 2018 году окончил Казахскую национальную академию хореографии, получив квалификацию «Магистр искусствоведческих наук».

Напомним, что ведущий солист балетной труппы «Астана Опера» Заслуженный деятель Казахстана Таир Гатауов скончался 10 июня 2020 года. Накануне знаменитый артист попал в автокатастрофу.

20 июня в память о Таире Гатауове будет представлен балет «Бахчисарайский фонтан» в постановке Народной артистки России художественного руководителя балетной труппы «Астана Опера» Алтынай Асылмуратов ой . Ассистенты балетмейстера-постановщика – Заслуженный артист России Константин Заклинский ,Елена Шерстнева . Дирижер-постановщик – Арман Уразгалиев . Художник-постановщик – Эцио Фриджерио , художник по костюмам – Франка Скуарчапино .Ассистент художника по костюмам – Заслуженный деятель Казахстана Софья Тасмагамбетова ,художник по свету – Виничио Кели , художник по проекциям – Серджио Металли .

Начало спектакля в 18:00.