Памяти погибших пожарных-спасателей посвятили чемпионат в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Памяти пожарных-спасателей, погибших при исполнении служебного долга, посвящен республиканский чемпионат по пожарно-спасательному спорту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Таразе состоялось торжественное открытие ХХІХ мужского и ІХ женского летнего чемпионата Республики Казахстан по пожарно-спасательному спорту.

Мероприятие началось с минуты молчания, участники и зрители почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

«Пожарные и спасатели, которые рискуют собой ради других и остаются преданными профессии - герои мирного времени, - сказал выступивший на открытии чемпионата аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов. - Самая главная задача, требующая большой скорости и высокого профессионального мастерства - спасти жизни людей. За решительными

действиями огнеборцев стоят тысячи спасенных жизней. Выражаю огромную благодарность пожарным и спасателям за доблестный труд и патриотизм. Сейчас при поддержке Главы государства Касым-Жомарта Токаева большое внимание уделяется улучшению социального положения спасателей и пожарных. Со стороны местных исполнительных органов поддержка служб гражданской защиты будет продолжена».

С началом чемпионата участников поздравил также президент общественного объединения «Казахстанская спортивная федерация пожарных и спасателей» Даурен Данаев.

В соревнованиях принимают участие 34 команды из разных регионов страны - 20 мужских команд и 14 женских команд. Участникам предстоит продемонстрировать свое мастерство в нескольких видах пожарно-спасательного спорта. Это подъем по штурмовой лестнице на верхние этажи учебной башни, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями,

пожарная эстафета, боевая подготовка.

По итогам чемпионата, который завершится в конце недели, будут отобраны лучшие спортсмены для национальной сборной РК.

Победа в турнире гарантирует путевку в национальную сборную. Лучшие спортсмены в составе национальной сборной в конце сентября примут участие в чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, который пройдет в августе этого года в турецком Стамбуле, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.