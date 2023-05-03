Памяти фронтовика-снайпера Тулеугали Абдыбекова посвятили стрельбы в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня защитника Отечества в Жамбылской области на полигоне «Айша-биби» регионального командования «Юг» состоялись межведомственные соревнования по стрельбе с участием представителей различных силовых структур жамбылского региона. Стрельбы организаторы посвятили памяти участника Великой Отечественной войны снайпера Тулеугали Абдыбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахский снайпер Тулеугали Абдыбеков во время Великой Отечественной войны уничтожил 397 фашистов. За свои подвиги воин посмертно удостоен звания «Халық қаһарманы». Был призван на фронт в 1942 году в восьмую гвардейскую стрелковую Краснознаменную дивизию, больше известную, как Панфиловская, где он стал снайпером. За свои навыки герой получил прозвище «Черная смерть». Менее чем за два года, Тулеугали Абдыбеков уничтожил 397 солдат и офицеров противника. Кроме того, обучил несколько десятков снайперов. Погиб солдат 23 февраля 1944 года в снайперской дуэли. Героя похоронили в деревне Монаково Псковской области России.

«Свою команду на соревнования выставил каждый гарнизон регионального командования «Юг», - пояснила руководитель пресс-службы Таразского гарнизона Медиа-центра Министерства обороны РК подполковник Дина Мухаринова. - На предложение принять участие в состязаниях откликнулись представители других воинских формирований: военнослужащие Пограничной службы КНБ, Национальной гвардии, департамента полиции и департамента уголовно-исправительной системы Жамбылской области. К соревнованиям также присоединились военнослужащие военной полиции Таразского гарнизона и команда ветеранов Вооруженных Сил».

В результате свыше ста участников сформировали пятнадцать команд, в состав каждой команды вошли четверо мужчин и одна женщина. Команды соревновались в стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

«В нашем региональном командовании «Юг» уже стало доброй традицией накануне Дня защитника Отечества проводить соревнования по стрельбе среди представителей различных силовых структур, - отметил заместитель командующего РгК «Юг» по боевой подготовке полковник Бауыржан Куренкеев. - Эти соревнования способствуют укреплению воинского духа, боевого братства и сплочению воинских формирований и ведомств».

После пробных пристрелочных выстрелов участники приступили к стрельбе на зачет. Стремление каждого военнослужащего направить все десять патронов в самый центр мишени увеличивало шансы на победу. Прозрачность при подсчете баллов и соблюдение четко прописанных правил конкурса обеспечили объективность судейства и справедливое распределение мест.

«Я очень рада принимать участие в этих соревнованиях. Это здорово, что мы собрались все на одной площадке, на одном полигоне», - выразила свою радость офицер департамента пограничной службы КНБ по Жамбылской области подполковник Калдина Омаркулова. - Побольше бы таких состязаний, которые укрепляют дружбу между силовыми структурами, здесь мы смогли показать свое мастерство».

Офицер департамента уголовно-исправительной системы Жамбылской области лейтенант юстиции Адилбек Сагымбаев отметил, что благодаря таким состязаниям военнослужащие различных ведомств объединяются и взаимодействуют.

По итогам соревнований в командном зачете по стрельбе из автомата Калашникова все первые три позиции завоевали хозяева турнира. На первом месте оказались военнослужащие Жаркентского гарнизона РгК «Юг», на втором - бойцы Луговского гарнизона, третье место заняла команда Гвардейского гарнизона.

В стрельбе из пистолета Макарова в командном зачете в лидеры выбились военнослужащие департамента пограничной службы КНБ. Второе место завоевала команда Шымкентского гарнизона. И третье место у офицеров управления командующего войсками регионального командования «Юг».

Заслуженные медали и награды вручены и военнослужащим, которые в индивидуальном зачете заняли призовые места, заявив о себе как о лучших стрелках.

«Соперники были достойные, борьба за первенство шла серьезная, - подчеркнул начальник управления боевой подготовки и службы войск департамента пограничной службы КНБ Жамбылской области полковник Тимур Тайсенгиров. - Хотелось бы выразить большую благодарность руководству регионального командования «Юг» за организацию соревнования накануне Дня защитника Отечества и Дня Победы. Конечно, мы стремились занять призовые места. Мы стремились к победе. И, конечно же, рады нашим достижениям».

«В повседневной службе представителям различных силовых структур не часто доводится соприкасаться, это происходит только в ходе совместных учений или совещаний. А вот так, в атмосфере здорового соперничества, состязания и азарта - только накануне профессионального праздника, благодаря инициативе руководства регионального командования «Юг». Участники соревнований высоко оценили качественную организацию мероприятия. Полигон «Айша-биби» стал отличной площадкой для межведомственного взаимодействия, укрепления воинского братства и войскового товарищества. В канун своего праздника защитники Отечества получили еще больше повода гордиться военной формой, своей профессией и жизненным выбором», - отметила подполковник Дина Мухаринова.

Фото Владимир Мартыненко пресс-служба Таразского гарнизона



