Памяти Альбины Веймер: она объехала весь мир, но любила город Тараз

ТАРАЗ.КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области скорбят по погибшей от коронавируса патриоту страны и родного края, яркой личности, активно продвигавшей внутренний туризм, – Альбине Веймер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Влюбленная в Казахстан и древний Тараз, руководитель выпестованной ею жамбылской туристической компании «Золотой караван» Альбина Веймер настолько заряжала своей любовью и своим патриотизмом жителей и гостей города, что многие с удивлением открывали для себя неизведанные страницы отечественной истории. После ее ярко эмоциональных и информационно насыщенных экскурсий многие влюблялись в Тараз, его историю, и стремились вернуться сюда снова и снова.

«…Невозможно, увидев, как цветут маки и тюльпаны в нашей степи, прикоснувшись к древним камням Акыр-таса и волшебным узорам мавзолея Айша-биби, не полюбить свой край», - не раз говорила Альбина Веймер, родившаяся в Таразе, и не уехавшая, как другие немцы, на историческую родину в Германию, проповедовавшая патриотизм и любовь к родному краю.

Туризмом Альбина Веймер начала заниматься еще в советское время, когда возила туристов по «маршруту выходного дня» в Ташкент. Дух восточного города, запах дымящегося плова, красота Алайского базара снились ей потом долгие годы. Через Джамбульское бюро путешествий и экскурсий тогда было обязательным в каждой школе по экскурсионной программе путешествовать по своей стране, что она с удовольствием и делала, изучив Казахстан вдоль и поперек. Затем, в 90-е годы, с открытием международных границ, ей удалось пройти стажировку по сфере туризма в США и побывать во многих странах мира. Не только как турист, но как профессионал, изучающий позитивный опыт и стремящийся применить его в своей деятельности.

«Насколько мудр наш Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, - говорила Альбина Веймер, - предложенная им программа «Рухани жанғыру» как нельзя вовремя напомнила нам, казахстанцам, что хватит сидеть на тоях и у телевизоров. Давайте объединим усилия и сделаем так, чтобы путешествия по родному краю стали для наших детей популярны. Чтобы они не сидели у компьютеров, а в реальности активно знакомились с историей, обычаями, традициями своей страны, с ее достопримечательностями. Надо интересоваться своей страной, ее историей и красотами. Зарубежные путешествия – это, конечно, прекрасно. Но давайте хотя бы немного станем патриотами и начнем путешествовать по своей стране. А у нас в Казахстане есть что посмотреть и чем восхититься. Говорю это как человек, объездивший весь Казахстан и почти весь мир».

По мнению Альбины Веймер, которое она неоднократно высказывала на всевозможных встречах и форумах, в Жамбылской области можно развивать разнообразный туризм, особенно экстремальные его виды. Отроги гор Каратау, Таласского и Киргизского Алатау подходят для альпинизма и экстремального туризма. Можно включить в программу туров прыжки с парашютом, полеты на параплане и тому подобное. Водохранилище Терс-Ащибулак, озера Балхаш, Алаколь, Биликоль удобны для водных развлечений. На просторах жамбылских степей можно проводить приключенческие туры.

В Жамбылской области можно найти всё - от пустынь до альпийских лугов. И ею был разработан уникальный туристический маршрут - «От снежных вершин до песчаных барханов». Туристы в весеннее время могут потрогать снег на горных вершинах, а потом спуститься с гор, и через несколько часов попасть в жаркую пустыню и в цветущих весенних барханах Мойынкумов увидеть брачные игры черепах.

В 2015 году Жамбылская область организовала празднование 550-летия Казахского ханства как регион, в котором ханы Жанибек и Керей в урочище Жайсан провозгласили новое государственное образование.

«Хотелось бы, чтобы был ежегодный фестиваль Казахского ханства, - говорила тогда Альбина Веймер. – Почему бы не сделать? В Германии есть фестиваль пива Октоберфест. Почему у нас стесняются надеть свои национальные костюмы, выйти на улицы, провести свои исторические реконструкции, свои фестивали того же кумыса, шубата или баурсаков? Я уже давно работаю в сфере туризма, и мы, профессионалы, можем подать массу идей - как сделать нашу страну привлекательной для туристов».

Как знатоку исторических достопримечательностей родного края, досконально изучившему местные сакральные памятники, в числе которых мавзолей-усыпальница Айша-биби XI - XII вв., ей удалось сделать необычное открытие, побывав в египетском Каире.

«Казахстанцы, отдыхающие в Египте, считают своим долгом посетить мечеть султана Бейбарса в Каире. Мы были на экскурсии в мечети и при выходе, над большими воротами, увидели изображение - копию плитки нашего мавзолея Айша-биби, восьмигранник с цветком внутри, считающийся в тюркской культуре солнечным знаком вечного движения, - рассказала тогда Альбина Веймер корреспонденту МИА «Казинформ». - Когда я обратила на это внимание нашего гида и рассказала легенду об Айше-биби и Карахане, она была в изумлении, сказав, что для нее это сенсационное открытие. Герб, оказавшийся родовым знаком султана Бейбарса, находится вверху, и никто не обращал на это внимания, не поднимал здесь голову, хотя столько людей проходили через ворота».

Восьмигранник, повторяющий плитку мавзолея Айша-биби, в свое время был принят логотипом туристического бренда Жамбылской области и сейчас украшает многие здания и сооружения в областном центре. Символическим совпадением Альбина Веймер назвала не только то обстоятельство, что символика туристического Тараза идентична изображению над входом в мечеть султана Бейбарса в Каире, но и то, что удивительно совпадают многие каирские артефакты с эмблемой в виде Барса с поднятой лапой с древним гербом Тараза. Именно такой Барс в виде титула принадлежал эпохе правления султана Бейбарса. И такой же герб с изображением Барса с поднятой лапой как символа могущества был на древнем гербе Тараза эпохи Караханидов.

В последние годы Альбина Веймер возглавляла Ассоциацию внутреннего туризма Жамбылской области, активно развивая именно детское направление туризма.

«Если путешествуют дети, значит, туризм у нас будет развиваться, - делилась она своим мнением с корреспондентом МИА «Казинформ». - Ведь дети лишены стереотипов, живо воспринимают всё новое, им всё интересно, они стремятся везде побывать, увидеть своими глазами. Как губка, впитывают новую информацию. И, самое главное, дети тянут за собой родителей, которые, к сожалению, полны стереотипов и считают, что путешествовать надо куда-то за границу. А ведь наш Казахстан не менее богат удивительными местами и достопримечательностями. Только в нашей Жамбылской области масса мест, куда можно отправиться на экскурсию. И над популяризацией внутреннего туризма надо усиленно работать».

«Мне от государства ничего не нужно, - говорила она. - Лишь бы не мешали. Главное – чтобы делали привлекательный рекламный продукт по Казахстану, по нашей области. Это сайты, фильмы – то, что отдельно взятые частные турфирмы не в состоянии сделать. Это должно делать государство, если говорит о необходимости развития туризма. Вкладывать собственные средства турфирмам, чувствовать поддержку государства - это и есть эффективный путь развития туризма Казахстана. Сфера туризма может наряду с торговлей приносить значительную часть поступлений в областной бюджет. Искренне хочу, чтобы каждый казахстанец путешествовал по своей родной стране, знал ее историю и почитал ее святыни».