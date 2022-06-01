Память жертв политических репрессий почтили у мемориала Туйетобе в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе прошли мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий. По традиции память погибших почтили у мемориала Туйетобе в пригороде Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Туйетобе - это холм в пригороде Актобе, где случайно в 90-е годы были найдены тела приговоренных к расстрелу жертв политических репрессий. Как оказалось, останки расстрелянных тайно привозили сюда ночью и просто сваливали в большие ямы, определить личности погибших практически невозможно. Позже здесь был установлен мемориал. Каждый год на мемориал приезжают сотни актюбинцев, чьи родные и близкие погибли в годы репрессий.

На памятном мероприятии были прочитаны молитвы. От имени государственных, общественных организаций, предприятий и коллективов к гранитной стеле возложили венки.

Затем в городе Актобе у памятника жертвам голода и политических репрессий, расположенного в районе Жилгородка, также прошла церемония возложения цветов.

«Как известно, в период массового голода 1932-1933 годов в Казахстане погибло около двух млн человек, свыше 600 тыс. казахов вынуждены были покинуть Родину. По политическим мотивам были осуждены более 100 тыс. человек, 25 тыс. из них приговорены к смертной казни. В казахскую степь были депортированы представители многих народов. Актюбинская земля также испытала тяготы тех лет - от политических репрессий пострадали восемь тыс. местных жителей. Из них две тыс. были приговорены к смертной казни», - сообщили в управлении внутренней политики области.

31 мая в Актобе состоялся круглый стол с членами региональной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий и научными работниками Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова.

В целом, региональной комиссией на сегодняшний день выявлено 15 жертв политических репрессий, 8 захоронений жертв голода. Также на сегодняшний день в государственную комиссию по полной реабилитации жертв политических репрессий представлены списки более 2400 лиц, рекомендуемых к реабилитации. В настоящее время данная работа продолжается.





Фото: gov.kz



