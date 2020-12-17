Память жертв декабрьских событий 1986 года почтили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошла церемония возложения цветов к Монументу «Тәуелсіздік таңы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В возложении цветов приняли участие представители местной власти, государственные и общественные деятели, представители молодежных организаций, родственники и участники декабрьских событий. Они почтили память погибших минутой молчания.

Напомним, в День Независимости аким Алматы Бакытжан Сагинтаев и участники декабрьских событий 1986 года возложили цветы к Монументу Независимости Республики Казахстан.

Также в церемонии возложения цветов к Монументу Независимости в Алматы приняли участие представители партий, участвующих в парламентских выборах, - «Nur Otan», «Ак жол», «ADAL», «Ауыл», «Народная партия Казахстана».