Память воинов-казахстанцев, погибших на таджикско-афганской границе, почтили в Таджикистане

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице Таджикистана состоялась церемония возложения цветов к монументу воинам-казахстанцам, погибшим 7 апреля 1995 года при исполнении воинского долга по охране внешних границ СНГ на таджикско-афганском участке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие посол Казахстана Валихан Туреханов, представители иностранных дипломатических миссий, Cоюза ветеранов-интернационалистов, ветераны Пограничной службы и военнослужащие Таджикистана.

Казахстанский дипломат отметил, что с 1993 года в рамках Соглашения о совместной охране таджикско-афганской границы от бандформирований более 10 тысяч казахстанских солдат и офицеров стояли на защите южных рубежей СНГ, оказывая помощь братскому народу Таджикистана.

«В те трагические события 7 апреля 1995 года в Пшихаварском ущелье Дарвазского района казахстанская седьмая сводная рота попала в засаду и в результате пятичасового боя потеряла 17 военнослужащих, десятки получили ранения. Сейчас, как и в те трудные времена, мы стоим плечом к плечу с ветеранами тех событий, чтобы почтить память наших воинов. Хотелось бы пожелать всем мирного неба над головой, чтобы Вооруженные силы Республики Казахстан и Республики Таджикистан только на учениях применяли свои знания и опыт. Процветания и благополучия нашим братским странам», - сказал Валихан Туреханов.

Участники мероприятия отметили, что в Таджикистане чтут память воинов-казахстанцев, которые ценою жизни выполнили свой воинский долг, остались верны воинской присяге. Они навечно будут в памяти тех, кого они защищали.

Напомним, ровно 28 лет назад в Пшихаварском горном ущелье на таджикско-афганской границе под обстрел моджахедов попала казахстанская седьмая сводная рота. В ожесточенном бою с превосходящими силами благодаря героизму и стойкости военнослужащих была пресечена попытка боевиков захватить выгодные позиции.

В том неравном бою казахстанский миротворческий батальон потерял 17 бойцов, 33 получили ранения. Среди погибших: Еркен Байгобисов, Бауржан Далабаев, Имамоддин Жуматов, Дастан Нурметов, Тахир Рахимжанов, Еркебулан Макажанов, Радик Каймульдиев, Ержан Абдиев, Жаксылык Джансугуртов, Ербол Бекебаев, Канат Едырышов, Еркин Байгобылов, Ербол Исабаев, Михаил Мартыненко, Анатолий Мешков, Алихан Огизбаев и Калмахан Бакбаев.

Указом Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева пятеро из погибших военнослужащих награждены орденами «Айбын» II степени, 12 воинов награждены медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».

В память о подвиге казахстанцев в 2007 году в душанбинском парке имени Фирдавси и в 2019 году на месте службы погибших ребят в Дарвазе установлены памятные мемориальные плиты, к которым каждый год люди приносят цветы.



