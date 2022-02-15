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    Память воинов-афганцев почтили в Атырау

    15 Февраля 2022, 19:58

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В этом году исполняется 33 года со дня вывода советских войск из Афганистана. В Атырау почтили память земляков, не вернувшихся с той войны, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    Сегодня в парке «Жеңіс саябағы» ветераны афганской войны, представители общественности и молодежи возложили цветы к Вечному огню и к памятнику атыраусцам, не вернувшимся с войны, которая длилась 10 лет.

    По данным Атырауского областного союза ветеранов афганской войны, в 1979-1989 годах в боевых действиях приняли участие 782 атыраусца.

    «На сегодня в области проживают 452 ветерана-афганца, проявивших пример героизма в кровопролитных боях. К сожалению, из года в год наши ряды редеют, и очень важно, что ветеранам войны оказывается постоянная помощь со стороны государства. Для ветеранов войны открыты военные госпитали в городах Алматы, Нур-Султан. Для инвалидов предусмотрен специальный курорт. Мы, ветераны-афганцы, желаем, чтобы наша страна процветала, никогда не было войн. А наша задача - делать максимум для воспитания у молодого поколения духа патриотизма, беззаветной любви к нашей Родине», - говорит председатель областного союза ветеранов афганской войны Алишер Кулов.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Память Патриотизм Общество
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