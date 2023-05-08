Память Талгата Бегельдинова почтили в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Бишкеке, в преддверии 78-й годовщины Великой Победы, почтили память дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова и всех погибших во время Второй мировой войны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Возложить цветы к бюсту легендарного казахстанского летчика Талгата Бегельдинова и отдать дань памяти и уважения участникам Великой Отечественной войны пришли сотрудники посольства Казахстана в КР и члены их семей, представители Ассамблеи народов Кыргызстана и Ассоциации казахов в Кыргызской Республике.

Для члена Ассоциации казахов в КР Давлета Хамзаева 9 Мая - праздник значимый. Его отец являлся участником Великой Отечественной войны, а сам он родился в военные годы.

«Великая Отечественная война была интернациональной, унесшая жизни многих людей разных национальностей. Не осталось ни одной семьи, которая не потеряла родственников в этой войне. Мы гордимся нашим земляком-казахом, дважды Героем Советского Союза Талгатом Бегельдиновым. В школьные годы мы все изучали его подвиги, а своих детей воспитывали на таких примерах, как Талгат-ага. Сегодня, как никогда, мы желаем мира на земле, процветания и дружбы. Мы помним и чтим всех ветеранов, не доживших до этих дней. Хотелось бы, чтобы молодое поколение воспитывалось на их подвигах», - сказал Давлет Хамзаев.

Представитель казахской диаспоры Нурлан Абдиралиев отметил значимость проводимого мероприятия в канун великого праздника победы.

«Члены казахской диаспоры, живующие в Кыргызстане, пришли почтить память великого казаха, дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова, а также всех солдат и участников ВОВ разных национальностей. Благодаря единству и дружбе народов, объединявших многонациональный Советский Союз, была одержана победа в этой войне и обеспечена мирная жизнь для нашего поколения. Ради будущего наших детей и внуков мы обязаны сохранить мир», - прокомментировал член казахской общины.

Как известно, с Кыргызстаном прославленного летчика связывало проведенное детство и юность в Бишкеке, где в возрасте 16 лет Талгат Бегельдинов поступил в аэроклуб. В 1940 году был зачислен в Красную Армию и поступил в Балашовскую военную авиационную школу пилотов, откуда переведен в Чкаловское военное авиационное училище, которое окончил в 1942 году. Первое звание Героя Советского Союза старшему лейтенанту Т. Бегельдинову было присвоено в октябре 1944 года за проявленную отвагу и боевое мастерство на фронте и в тылу, а также лично сбитых в воздушных боях четыре вражеских самолета. 27 июня 1945 года за умелое руководство эскадрильей и боевые подвиги при штурмовке скопления войск и техники противника в боях за города Краков, Оппельн, Катовице, Бреслау и Берлин Талгат Бегельдинов во второй раз был удостоен звания Героя Советского Союза.