Память погибших в 1945 году в Китае воинов-казахстанцев почтили в КНР

ЧЖАНБЭЙ. КАЗИНФОРМ - Аккредитованные в КНР представители военно-дипломатического корпуса Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Монголии, России, Беларуси, Армении, Китая и Туркменистана, а также руководство Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) почтили память советских и монгольских воинов, погибших при освобождении Китая от японских захватчиков во время Второй мировой войны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Дипломаты посетили братскую могилу и возложили венки к мемориалу в поселке Чжанбэй уезда Чжанцзякоу (245 км от г.Пекин). В ходе мероприятия была проведена акция «Полевая почта»: желащие смогли отправить своим родственникам и друзьям поздравительную открытку с Днем Победы, на которой изображен Мемориал советским и монгольским воинам в уезде Чжанбэй.

На памятнике выгравированы имена 56 монгольских и 69 советских воинов. Среди них казахстанцы Аунзхан Джапаров, Тюлембек Утебаев и Асельхан Бербеков. В братской же могиле, которая находится на том месте, где шли ожесточенные бои, покоятся останки 60 воинов. Поиски пропавших без вести продолжаются и по сей день.



Согласно Банку данных погибших и пропавших без вести в период войны военнослужащих, призванных с территории Казахстана (БД «Мемориал» Министерства обороны РК), Аунзхан Джапаров родился в 1923 году в совхозе Молотовский Кировского района Южно-Казахстанской области, призван на фронт в 1942 году Пахта-Аральским РВК КазССР. Служил в 27-ой отдельной мотострелковой бригаде помощником наводчика станкового пулемета, ефрейтор, убит 21.08.1945 г. К сожалению, каких-либо сведений о Т.Утебаеве и А.Бербекове в «Мемориале» нет.



Напомним, что в начале сентября 2015 года в мемориальном парке в г.Муданьцзян северо-восточной провинции Хэйлунцзян КНР были перезахоронены останки еще одного казахстанца - Смагула Майдара, который погиб 15 августа 1945 года.



Согласно архивным данным, красноармеец 112-го стрелкового полка 190-й стрелковой дивизии, 1905 года рождения, наводчик, уроженец села Ново-Троицкое Куйбышевского района Павлодарской области (в настоящее время - Актогайский район Павлодарской области РК), был призван в Красную Армию Павлодарским РВК в 1943 году. Его жена Смагулова Жамила проживала в селе Ново-Троицкое Куйбышевского района Павлодарской области.



Останки Смагула Майдара были идентифицированы в ходе весенне-летнего этапа Первой совместной Российско-Китайской поисковой экспедиции по увековечению памяти советских военнослужащих, погибших на территории Китая - «Вахта Памяти. Китай - 2015».



На территории уезда Мулин городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян поисковики обследовали район площадью около 36 кв. км, пешеходными маршрутами пройдено свыше 1 тыс. км, исследован 71 участок, на которых в 1945 году производились захоронения военнослужащих 190-й стрелковой дивизии 1-го Дальневосточного фронта. Дополнительно исследовано четыре участка в полосе действий других частей 1-го Дальневосточного фронта. Площадь археологических вскрытий, как шурфами, так и сплошным раскопом, превысила 350 кв.м.



Наряду со Смагулом Майдаром были идентифицированы останки сержанта Мелехина Тимофея Никитовича (уроженец ныне Пермского края РФ), ефрейтора Соломенко Григория Арсентьевича (ныне Брянская область РФ), и красноармейца Петренко Михаила Назаровича (Приморский край).





Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии ровно через 3 месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов.



На правом фланге Забайкальского фронта действовала советско-монгольская конно-механизированная группа в направлении г.Чжанцзякоу и г.Чэндэ. 18 августа она вышла к указанным городам и фактически отрезала Квантунскую армию от японских войск в Северном Китае.

В состав группы от советских войск входили одна танковая и две мотострелковые бригады, кавалерийская дивизия, истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, мотоциклетный, истребительно-авиационный и минометный полки, два зенитно-артиллерийских полка и инженерно-саперный батальон. От войск Монгольской народной революционной армии (МНРА) - четыре кавалерийских дивизии, одна специальная бригада, отдельный танковый полк и авиационная дивизия.



Боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих, МНРА - около 200 бойцов.



